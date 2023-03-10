«Пушкинскую карту» защитят электронным сертификатом

Минкульт намерен бороться с мошенниками

Минкультуры РФ заявило о том, что подготовило требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы «Пушкинская карта». В настоящее время идет проработка использования электронного сертификата вдобавок к карточке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«В настоящее время Министерством культуры подготовлены требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы «Пушкинская карта». Например, ведется проработка возможности реализации программы «Пушкинская карта» с использованием электронного сертификата», — цитирует агентство сообщение Минкульта. Что именно подразумевается под электронным сертификатом, не поясняется, возможно, это аналог государственной регистрации спортивных болельщиков, также известной как Fan ID, против которой выступило фанатское сообщество.

Накануне руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что с использованием Пушкинских карт и программы кэшбэка злоумышленники присваивали значительные средства путем мошеннических схем. Уголовные дела были возбуждены в отношении граждан Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), арестовано имущество на сумму более 100 млн рублей.

В заявлении чиновников Минкульта отметили, что министерство и подведомственное ему ФКУ «Цифровая культура» ищут в Интернете мошеннические организации, которые предлагают услуги по обналичке Пушкинских карт под видом продажи билетов. «О выявленных случаях специалисты Минкультуры России сообщали в Роскомнадзор с целью блокировки данного контента. Кроме того, специалисты связываются с администраторами сообществ и находятся в плотном взаимодействии с администрациями самих социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.

«Пушкинская карта» — программа, ориентированная на людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории Российской Федерации, которая позволяет им бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. В новогодние праздники кинотеатры продали 13,2 млн билетов, из которых 1,2 млн были приобретены по «Пушкинской карте». Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.