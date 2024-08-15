Непослушники против пацанов: итоги российского онлайн-проката в июле 2024 года

В минувшем июле лидерство в онлайн-прокате пришлось делить сразу нескольким кинокартинам. Крупными полнометражными премьерами стали комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ, которая возглавила топ Premier и оказалась на седьмой строчке на «Иви», и третья часть известной франшизы о перевоспитании НЕПОСЛУШНИКИ, которая заняла первое место на Wink и KION. На Okko лента довольствовалась серебром, уступив золото хиту кинотеатрального проката – семейной фантастике СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. В лидерах оказался и проект необычного формата – «СЛОВО ПАЦАНА. КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ»: ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ. Он одновременно вышел на Start, где возглавил чарт, и на Wink, где расположился на четвертом месте.

Триумфатор прошлого месяца, сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, по-прежнему в топ-10 просмотров на «Иви» (второе место), Wink (второе место), Okko (пятое место) и KION (восьмое место). Отлично себя показал на дистанции голливудский релиз, военная драма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ: на «Иви» она возглавила топ, на Okko и KION закрепилась во второй пятерке (шестое и девятое места). Картина выступила успешнее других свежих иностранных релизов: ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ стала только седьмой на KION и восьмой на Wink, а экшн с Биллом Скарсгардом ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ оказался в нижней части рейтингов Okko и Wink.

В разделе сериалов лидером сразу на двух платформах стала семейная комедия «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком – проект одновременно вышел на KION и Start. Эротическая ретро-драма «Чистые», которая стартовала в конце июня, в прошлом месяце наконец выбилась в лидеры на Wink. А вот другая новинка, третий сезон комедии «И снова здравствуйте!», на платформе заняла лишь десятое место. Немного лучше релиз показал себя на Okko – там ему досталась шестая строчка рейтинга. Любимую классику подписчиков Premier, сериалы «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Новая общага», подвинула свежая комедия «Мокрые майки», заполучившая июльское золото. А в Amediateka ожидаемо лидером остался второй сезон фэнтези «Дом дракона», благодаря которому в верхней части чарта держится и «Игра престолов». Аналогичный эффект произвел пеплум «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом. У него серебро в рейтинге Amediateka, а на восьмой строчке благодаря тематике новинки оказался уже классический сериал «Рим».

Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ

15.08.2024 Автор: Вероника Cкурихина