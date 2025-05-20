Официальная касса России: длинные щупальца российского блокбастера
«Кракен» вернул себе лидерство. Лучшей новинкой стала романтическая комедия «Туда»
На пятой неделе проката подводный блокбастер КРАКЕН снова возглавил зрительский рейтинг. Общая касса фильма Николая Лебедева достигла 930 млн рублей, превысив тотал драмы ОГОНЬ (913 млн). Следующий рубеж – сборы исторического экшна СЕРДЦЕ ПАРМЫ (932 млн) и жанрового аналога ВТОРЖЕНИЕ (962). Средняя посещаемость КРАКЕНА составила 14 человек на сеанс, это лучший показатель в топ-10.
«Серебро» на минувшем уикенде досталось военной драме В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. После окончания майских праздников снижение ее сборов составило 73,2%. За три недели лента с Владимиром Машковым заработала 565 млн рублей, опережая график своего ближайшего аналога ПРАВЕДНИК (455 млн по итогам трех уикендов).
На третье место чарта ворвались возобновившиеся показы с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошедшей неделе скрывался преимущественно супергеройский экшн ГРОМОВЕРЖЦЫ*. Сборы пиратских релизов составили 31,4 млн рублей, что сопоставимо с цифрами уикенда, когда в кинотеатрах массово появился КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР (32,1 млн).
Романтическая комедия ТУДА с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум освоила за первый уикенд 22,8 млн рублей. Это чуть меньше, чем было у схожих релизов дистрибьютора «НМГ Кинопрокат» ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (26,6 млн) и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (26,3 млн). С учетом превью-показов в активе проекта – 28,4 млн.
На пятое место, потеряв 69,6% от стартовых сборов, опустилась военная драма ГРУППА КРОВИ. За второй уикенд история о детском подвиге в концлагере освоила 22,4 млн рублей, а суммарно картина заработала 110 мл, что немногим меньше финальных сборов февральского релиза ВОЙНА И МУЗЫКА (112 млн).
Народная комедия БАТЯ 2. ДЕД уже заслужила статус долгожителя проката. Фильм о преемственности поколений пополнил свою копилку еще на 15,3 млн рублей, всего в ней теперь уже 1,572 млрд. Проект с Евгением Цыгановым уверенно занимает 19 место в рейтинге самых успешных российских картин. Строчкой выше – еще один релиз текущего года ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,657 млрд).
С седьмой строчки стартовала комедия ОЛЕНЬ. Ромком с фантастическим элементом заработал за первые выходные 14,8 млн рублей, уступив по стартовым сборам предыдущему похожему релизу БЕС ПОПУТАЛ (16 млн) и прошлогодней истории БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн). В среднем на сеансы проекта приходило 5 человек – это самый низкий показатель в топ-10.
Спортивная драма ФИНАЛ за две недели заработал 73,5 млн рублей. Это заметно меньше, чем за тот же период освоили байопики РОДНИНА (146 млн) и ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (108 млн).
После трех уикендов в копилке семейного фэнтези с Никитой Кологривым СОКРОВИЩА ГНОМОВ 144 млн рублей, что немного больше сборов предыдущей похожей работы актера ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (139 млн за аналогичный период).
Свежий акулий хоррор БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ замыкает топ-10 со сборами в 11,2 млн рублей. Фильм показал лучшие цифры по сравнению с такими аналогами, как ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (8,5 млн) и ОПАСНЫЕ ВОДЫ (7 млн), но существенно уступил триллерам ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (17,1 млн) и АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (22 млн).
Также в прокат вышли хоррор СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (11-е место, 8,3 млн), анимация ЦАРЬ ЦАРЕЙ (12-е место, 7,7 млн), драма с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем ВЕРНЫЙ ДРУГ (16-е место, 3 млн) и фильм-концерт ЖВАНЕЦКИЙ (19-е место, 2,9 млн).
Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 298 млн рублей, с учетом стран СНГ – 346 млн. Это на 56,2% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышел новый экшен Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
20.05.2025 Автор: Вероника Скурихина