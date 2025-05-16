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Предварительная касса четверга: «В списках не значился» вновь первый

Автор: Георгий Романов

16 мая 2025

Новинки «Туда» и «Олень» попали в первую пятерку

Согласно предварительным данным, первые три строчки таблицы лучших релизов четверга остались за холдоверами во главе с военной драмой В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP).

Лучшие новинки уикенда, отечественные комедии ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP) расположились на четвертом и пятом местах чарта, заработав 3 и 2,2 млн рублей соответственно. По итогам уикенда они смогут рассчитывать на результат в районе 18-22 млн рублей. 

Еще две хоррор-новинки – БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (NKI) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (EXP) – оказались на восьмом и девятом местах таблицы с результатом 1,5 и 1,3 млн рублей соответственно. За четыре дня проката они смогут пополнить свою копилку примерно на 8-11 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ТУДА

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