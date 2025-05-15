За прошедший год рынок экосистемных подписок вырос на 74,5%

По данным J’son & Partners объем рынка экосистемных подписок в 2025 достигнет 273,4 млрд рублей

За последний год рынок экосистемных подписок вырос на 74,5%. В свою очередь, общая выручка компаний от экосистемных подписок в России в 2024 г. составила 195 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования компании J’son & Partners Consulting.

Ключевой драйвер роста – увеличение базы подписчиков. В период с 2021 по 2024 год данный показатель вырос в 3 раза, до 95,3 млн пользователей.

К росту рынка также привело увеличение срока подписки пользователя на ту или иную экосистему и, как следствие, рост LTV. По оценке директора департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, это происходит из-за того, что пользователи перестают пробовать разные подписки и закрепляются за определенными экосистемами на долгосрочный период, а также по причине роста количества подписок на одного пользователя.

Среди других драйверов – рост выручки и увеличение стоимости подписок у части ключевых игроков, развитие со стороны экосистем коллабораций и партнерств для усиления привлекательности своих предложений, а также переток пользователей из зарубежных экосистем (Amazon Prime, AliExpress VIP и др.).

По данным J’son & Partners Consulting, лидером по выручке от подписок и количеству подписчиков среди экосистем является «Яндекс», следом идут «Сбер» и МТС. Доля рынка «Яндекса» по выручке от подписок равна 49%, доля подписки «Сберпрайм» составляет 19%, «МТС Premium» – 15%.

Аналитики J’son & Partners Consulting прогнозируют замедление темпов роста рынка, хотя сам рост продолжится. В 2025 году объем рынка составит 273,4 млрд рублей (рост на 40,3% к 2024 году). Подписная база экосистем за тот же период увеличится на 16,3%, до 110,8 млн пользователей. Среднегодовой темп роста рынка в деньгах до 2029 года исследователи оценили в 21%, а в подписчиках – в 10,2%.

На фоне замедления темпов роста базы подписчиков все большую роль в увеличении выручки начнет играть повышение стоимости подписки за счет добавления в нее новых сервисов, расширения партнерств с другими компаниями, хотя в то же время рост будет сдерживаться высокой конкуренцией экосистем за пользователей. Прогнозы аналитиков J’son & Partners Consulting о замедлении темпов роста рынка экосистемных подписок разделяют в «Яндексе» и МТС. По оценке представителя «Яндекса», рост данного рынка по итогам текущего года составит 25–30%, до 210–215 млрд руб.

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