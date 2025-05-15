Минкульт внес дополнения в правила выдачи ПУ

Они касаются запрета пропаганды «отказа от деторождения»

Министерство культуры РФ будет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Изменения вносятся в подпункт «в» пункта 19 приказа Минкультуры РФ о порядке выдачи прокатного удостоверения. Согласно действующей редакции документа, прокатные удостоверения на данный момент не выдаются картинам, которые пропагандируют порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные предпочтения и смену пола. Это положение дополнят пропагандой «отказа деторождения».

Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет, следует из документа.

Ранее в текущем году похожие технические изменения были внесены в Федеральный закон № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал два закона о запрете идеологии «чайлдфри» - пропаганды отказа от деторождения. Один из законов запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.

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