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Лиза Янковская снимется в дипломатическом триллере вместе с Райли Кио

Автор: Никита Никитин

16 мая 2025

Продажами фильма «Out of This World» на Marché du Film будет заниматься Losange Films

Российская актриса Лиза Янковская сыграет в картине OUT OF THIS WORLD, англоязычном дебюте каталонского режиссера Альберта Серра. Главную роль в карине сыграет Райли Кио, сообщает Variety. Продажами фильма на Marché du Film занимается компания Losange Films. 

OUT OF THIS WORLD расскажет об американских дипломатах, которые отправляются в Россию в разгар конфликта на Украине, чтобы попытаться разрешить экономические разногласия между странами. Заявляется, что проект исследует многолетнее соперничество между Россией и США. Основная часть диалогов в фильме будет на английском, хотя диалоги на русском также будут присутствовать. Ранее предполагалось, что в фильме примет участие Кристен Стюарт.

Международными продажами OUT OF THIS WORLD занимается Losange Films, сейлз-компания бутикового типа, которая является дочерним лейблом CG Cinema. Производством восьмой режиссерской работы Альберта Серра займутся Les Films du Losange, Idéale Audience Group и Andergraun Films совместно с Felix Culpa и в сотрдничестве с Rosa Filmes и Forma Pro. Во Франции дистрибуцией проекта займется Les Films du Losange. 

Предыдущий проект Серра, документальный фильм ДНИ ОДИНОЧЕСТВА, удостоился премии «Золотая раковина» в Сан-Себастьяне в прошлом году. 

CG Cinema предлагает в Каннах три фильма из различных официальных программ, включая ВОСКРЕШЕНИЕ Би Ганя из конкурсной программы, а также проекты ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ Кирилла Серебренникова и ХРОНОЛОГИЯ ВОДЫ Кристин Стюарт из программы «Особый взгляд». На осенних фестивалях CG Cinema представит COUTURE Элис Винокур с Анджелиной Джоли в главной роли и проект Джима Джармуша ОТЕЦ, МАТЬ, СЕСТРА, БРАТ с участием множества звезд.

Фото: кадр из фильма ФРАУ

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