Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2025 года

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого квартала 2025 года.

За январь-март в прокате за пределами РФ и СНГ работали в общей сложности 18 полнометражных российских проектов, а также проводились различные специальные показы и ретроспективы. Их совокупные сборы составили $2,620 млн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2024 года этот показатель составлял $11 млн, а в 2023-м – $5 млн.

Среди рассматриваемых нами рынков Россия по данной метрике обошла только Мексику ($515 тысяч), но значительно уступила, в частности, Австралии ($9 млн) и Южной Корее ($9,5 млн).

Самым успешным релизом первого квартала стало семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Его касса смогла немного превысить отметку в $1 млн. На второй строчке расположился мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА с $407 тысячами, на третьем – анимационная СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА с $332 тысячами. Четвертая строчка в таблице досталась мультфильму ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч), пятая – драме ОДНА ($138 тысяч).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год Сборы за рубежом 2018 $43 388 832 2019 $52 551 609 2020 $20 495 878 2021 $18 232 327 2022 $17 001 248 2023 $17 611 432 2024 $16 616 628 I кв 2025 $2 619 770

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)

Страна Сборы за рубежом,

01.01.25 – 31.03.25 Великобритания $161 295 263 Китай $77 350 271 Япония $52 732 560 Франция $28 441 842 Италия $25 350 437 Бразилия $18 635 731 Германия $15 969 747 Испания $12 747 864 Южная Корея $9 486 593 Австралия $9 037 855 Россия $2 619 770 Мексика $514 870

Наиболее активно российские релизы в первом квартале работали в Румынии – на этом рынке им удалось привлечь $450 тысяч. Второе место досталось Мексике с $364 тысячами, третье – Бразилии с $265 тысячами. Порог в $200 тысяч также удалось преодолеть российским картинам в Израиле и Хорватии.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

Страна Сборы 1. Румыния $449 786 2. Мексика $364 447 3. Бразилия $264 682 4. Израиль $227 892 5. Хорватия $203 026 6. Перу $189 188 7. Вьетнам $108 399 8. Греция $106 271 9. Испания $87 495 10. Колумбия $83 764

ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)

№ Название Сборы в первом квартале 2025 года за рубежом 1. ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА $1 000 798 2. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА $407 000 3. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА $331 782 4. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА $276 115 5. ОДНА $137 988 6. ДОМОВЕНОК КУЗЯ $128 308 7. ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ $77 000 8. ФИННИК $71 374 9. ПОСЛЕДНИЙ РОНИН $53 745 10. ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА $36 786

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

15.05.2025 Автор: Максим Острый