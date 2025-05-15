Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2025 года
Их общая выручка на международной арене достигла $2,6 млн
БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого квартала 2025 года.
За январь-март в прокате за пределами РФ и СНГ работали в общей сложности 18 полнометражных российских проектов, а также проводились различные специальные показы и ретроспективы. Их совокупные сборы составили $2,620 млн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2024 года этот показатель составлял $11 млн, а в 2023-м – $5 млн.
Среди рассматриваемых нами рынков Россия по данной метрике обошла только Мексику ($515 тысяч), но значительно уступила, в частности, Австралии ($9 млн) и Южной Корее ($9,5 млн).
Самым успешным релизом первого квартала стало семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Его касса смогла немного превысить отметку в $1 млн. На второй строчке расположился мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА с $407 тысячами, на третьем – анимационная СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА с $332 тысячами. Четвертая строчка в таблице досталась мультфильму ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч), пятая – драме ОДНА ($138 тысяч).
СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ
|
Год
|
Сборы за рубежом
|
2018
|
$43 388 832
|
2019
|
$52 551 609
|
2020
|
$20 495 878
|
2021
|
$18 232 327
|
2022
|
$17 001 248
|
2023
|
$17 611 432
|
2024
|
$16 616 628
|
I кв 2025
|
$2 619 770
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)
|
Страна
|
Сборы за рубежом,
|
Великобритания
|
$161 295 263
|
Китай
|
$77 350 271
|
Япония
|
$52 732 560
|
Франция
|
$28 441 842
|
Италия
|
$25 350 437
|
Бразилия
|
$18 635 731
|
Германия
|
$15 969 747
|
Испания
|
$12 747 864
|
Южная Корея
|
$9 486 593
|
Австралия
|
$9 037 855
|
Россия
|
$2 619 770
|
Мексика
|
$514 870
Наиболее активно российские релизы в первом квартале работали в Румынии – на этом рынке им удалось привлечь $450 тысяч. Второе место досталось Мексике с $364 тысячами, третье – Бразилии с $265 тысячами. Порог в $200 тысяч также удалось преодолеть российским картинам в Израиле и Хорватии.
ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА
|
|
Страна
|
Сборы
|
1.
|
Румыния
|
$449 786
|
2.
|
Мексика
|
$364 447
|
3.
|
Бразилия
|
$264 682
|
4.
|
Израиль
|
$227 892
|
5.
|
Хорватия
|
$203 026
|
6.
|
Перу
|
$189 188
|
7.
|
Вьетнам
|
$108 399
|
8.
|
Греция
|
$106 271
|
9.
|
Испания
|
$87 495
|
10.
|
Колумбия
|
$83 764
ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)
|
№
|
Название
|
Сборы в первом квартале 2025 года за рубежом
|
1.
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|
$1 000 798
|
2.
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА
|
$407 000
|
3.
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА
|
$331 782
|
4.
|
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
|
$276 115
|
5.
|
ОДНА
|
$137 988
|
6.
|
ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|
$128 308
|
7.
|
ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
|
$77 000
|
8.
|
ФИННИК
|
$71 374
|
9.
|
ПОСЛЕДНИЙ РОНИН
|
$53 745
|
10.
|
ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|
$36 786
Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
15.05.2025 Автор: Максим Острый