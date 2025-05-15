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Аналитика


Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2025 года

Их общая выручка на международной арене достигла $2,6 млн

БК подводит итоги работы российских фильмов на международной арене по итогам первого квартала 2025 года.

За январь-март в прокате за пределами РФ и СНГ работали в общей сложности 18 полнометражных российских проектов, а также проводились различные специальные показы и ретроспективы. Их совокупные сборы составили $2,620 млн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2024 года этот показатель составлял $11 млн, а в 2023-м – $5 млн.

Среди рассматриваемых нами рынков Россия по данной метрике обошла только Мексику ($515 тысяч), но значительно уступила, в частности, Австралии ($9 млн) и Южной Корее ($9,5 млн).

Самым успешным релизом первого квартала стало семейное фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА. Его касса смогла немного превысить отметку в $1 млн. На второй строчке расположился мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА с $407 тысячами, на третьем – анимационная СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА с $332 тысячами. Четвертая строчка в таблице досталась мультфильму ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА ($276 тысяч), пятая – драме ОДНА ($138 тысяч).

СБОРЫ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ ЗА РУБЕЖОМ В 2018–2025 ГОДАХ

Год

Сборы за рубежом

2018

$43 388 832

2019

$52 551 609

2020

$20 495 878

2021

$18 232 327

2022

$17 001 248

2023

$17 611 432

2024

$16 616 628

I кв 2025

$2 619 770

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРЫ ЛОКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
Учтены только фильмы, в которых страна указана основным или единственным производителем (данные Comscore)

Страна

Сборы за рубежом,
01.01.25 – 31.03.25

Великобритания

$161 295 263

Китай

$77 350 271

Япония

$52 732 560

Франция

$28 441 842

Италия

$25 350 437

Бразилия

$18 635 731

Германия

$15 969 747

Испания

$12 747 864

Южная Корея

$9 486 593

Австралия

$9 037 855

Россия

$2 619 770

Мексика

$514 870

Наиболее активно российские релизы в первом квартале работали в Румынии – на этом рынке им удалось привлечь $450 тысяч. Второе место досталось Мексике с $364 тысячами, третье – Бразилии с $265 тысячами. Порог в $200 тысяч также удалось преодолеть российским картинам в Израиле и Хорватии.

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КОНТЕНТА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

 

Страна

Сборы

1.

Румыния

$449 786

2.

Мексика

$364 447

3.

Бразилия

$264 682

4.

Израиль

$227 892

5.

Хорватия

$203 026

6.

Перу

$189 188

7.

Вьетнам

$108 399

8.

Греция

$106 271

9.

Испания

$87 495

10.

Колумбия

$83 764

ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ)

Название

Сборы в первом квартале 2025 года за рубежом

1.

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

$1 000 798

2.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА

$407 000

3.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА

$331 782

4.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

$276 115

5.

ОДНА

$137 988

6.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ

$128 308

7.

ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ

$77 000

8.

ФИННИК

$71 374

9.

ПОСЛЕДНИЙ РОНИН

$53 745

10.

ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

$36 786

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

15.05.2025 Автор: Максим Острый

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