Вспомнить молодость: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2024 года

В минувшем ноябре на стримингах появились нашумевшие осенние новинки, как зарубежные (ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО), так и российские (РУКИ ВВЕРХ!). Примечательно, что внимание публики вернул себе Никита Кологривый: картина с его участием ЛЮБОВЬ ЗЛА расположилась на верхних строчках чартов тех платформ, где она была представлена. Его соперником выступил Павел Прилучный в драматической роли в ленте МУЖСКОЕ СЛОВО.

Романтическая комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА возглавила рейтинги сразу двух онлайн-кинотеатров, Wink и KION, а на «Иви» заняла второе место. Основным конкурентом ленты с Никитой Кологривым и Екатериной Ковальчук стали приключения героя Сергея Светлакова на курорте. Комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ заняла лидирующие позиции в таблицах двух стримингов: у нее первая строчка на «Иви» и вторая – на Okko. Еще один комедийный релиз, МАМЕ СНОВА 17, также привлек значительное внимание зрителей. На Start фильм, где в Светлану Ходченкову вселяется подросток из 2000-х, стал первым, а на «Иви» и Okko он получил бронзу.

Высокие результаты показал и цифровой релиз музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! Фильм, рассказывающий историю создания легендарной группы, стартовал онлайн только 28 ноября, но сумел попасть в чарты трех площадок. Лента заняла второе место в онлайн-кинотеатре Start, третье – на платформе Premier и четвертое – на Okko.

Главным драматическим хитом месяца осталась картина МУЖСКОЕ СЛОВО, онлайн-релиз которой состоялся еще в октябре. В ноябре фильм заработал серебро на KION. На «Иви» ему досталось четвертое место, а в чартах Okko и Premier – пятое и шестое соответственно.

Особняком стоит прошлогодняя комедия ПРАЗДНИКИ, которая вернула себе лидерство на Premier и отметилась на «Иви» на шестой строчке, поддержав выход второго сезона одноименного сериала с Марией Ароновой и Виталием Хаевым.

Зарубежные релизы ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО и СУБСТАНЦИЯ после триумфа в прокате продолжают свое победное шествие онлайн. В ноябре оба были представлены только на Okko. Экранизация романа Александра Дюма стартовала в первой половине месяца и уверенно заняла лидирующую позицию чарта. Боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куолли вышел в последнюю неделю ноября и пока лишь замкнул десятку. Настоящий всплеск интереса к ленте ожидается в декабре. Также на платформах появился французский ремейк популярной российской комедии ХОЛОП ИЗ ПАРИЖА. Подписчики Start поставили новинку на пятое место, а пользователи «Иви» – на десятое.

В сериальном сегменте заметен тренд на копродукции. Проекты совместного производства с массивными рекламными кампаниями не остаются незамеченными аудиториями всех платформ. Сериал-скандал, как он значился в промоматериалах, «Дайте шоу» получил золото от пользователей «Иви». А вот на KION он не смог победить зрительскую любовь к проекту «Жизнь по вызову» и занял там только второе место. Главный релиз второй половины ноября, драма «Дети перемен», которая впервые была показана на фестивале «Новый сезон», только набирает обороты. В онлайн-кинотеатре Start, где проект Любови Львовой и Сергея Тарамаева пересекается с «Лихими» Юрия Быкова, он занял третье место, а на Wink стартовал с десятого. В свою очередь драма «Лихие» стала лидером на Okko и второй – на Start.

Новый сезон семейного комедийного проекта «Праздники» отметился на пятой строчке KION и ожидаемо возглавил рейтинг Premier. Исторический детектив «Плевако», на который платформа Premier также делала заметную ставку, взял там бронзу. Самое широкое присутствие на платформах показал перезапуск телевизионного хита «Молодежка. Новая смена»: у него второе место на «Иви», пятое – на Wink и шестое – на Okko.

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ ЗЛА

19.12.2024 Автор: Вероника Скурихина