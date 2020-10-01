Онлайн-кинотеатры России назвали самые популярные проекты 2021 года

В начале 2022 года БК собрал информацию о самых популярных проектах ведущих российских онлайн-кинотетров. Мы попросили стриминги отдельно назвать списки полнометражных проектов и сериалов. Информацию мы получили от следующих платформ: «Амедиатека», IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, «МегаФон ТВ» и «Кинопоиск». В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5% российского рынка онлайн-кинотеатров.

Среди полнометражных проектов статусом наиболее востребованных могут похвастаться боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и мультфильм ДУША. На счету обоих проектов по четыре попадания в предоставленные пятерки лучших. ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ при этом смог возглавить чарты KION, Megogo и «МегаФон ТВ», а также завоевал серебро в топе «Кинопоиска». Работа студии Pixar расположилась на второй строчке в пятерке Wink, на третьей – в рейтинге Megogo, а в топах IVI и «МегаФон ТВ» ей достались, соответственно, четвертое и пятое места.

Еще одним крупным голливудским релизом, пришедшемся по душе пользователям российских онлайн-кинотеатров, стал фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ. Он смог завоевать бронзу в чартах «МегаФон ТВ» и KION, а также замкнул пятерку самых популярных проектов на IVI.

Самым востребованным российским релизом на стримингах можно назвать БАТЮ – картина возглавила рейтинги IVI и Kion. В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест.

Что касается сериального сектора, то там российский контент чувствует себя значительно увереннее. Ему удалось занять в общей сложности 27 позиций из 40. Как правило, первые места в чартах площадок достались проектам собственного производства. Так, самым популярным сериалом на IVI стал «Везет», топ Kion возглавил «Хрустальный», первое место на Megogo завоевал «Крюк», а в рейтинге Okko всех опередил «Чикатило». Наконец, на вершине топа «Кинопоиска» - сериал «Пищеблок».

Полностью ознакомиться с топ-10 отечественных онлайн-кинотеатров, а также с комментариями представителей видеосервисов, можно в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика» №11-12 (175-176), который выйдет на следующей неделе.

AMEDIATEKA

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Нет данных

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Почему женщины убивают» Why Women Kill 04.06.2021

(2-й сезон) Amediateka 2 «Игра престолов» Game of Thrones Каталог Amediateka 3 «Друзья» Friends Каталог Amediateka 4 «Мейр из Исттауна» Mare of Easttown 19.04.2021 Amediateka 5 «Миллиарды» Billions Каталог Amediateka

IVI

Год запуска: 2007

Модели монетизации: Рекламная, платная

Число пользователей: Более 50 млн человек

Топ полнометражных проектов*

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 БАТЯ 18.03.2021 3 «Централ Партнершип» 2 БЕСКОНЕЧНОСТЬ Infinite 23.08.2021 - Paramount 3 ОГОНЬ 23.02.2021 9 «Централ Партнершип» 4 ДУША Soul 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS 5 МОРТАЛ КОМБАТ Mortal Kombat 07.05.2021 4 Warner Bros.

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Везет» 04.11.2021 IVI Originals 2 «Пробуждение» 01.07.2021 IVI Originals 3 «По колено» 04.03.2021 IVI Originals 4 «Клиника счастья» 22.07.2021 «МТС Медиа» 5 «Постучись в мою дверь» Sen Çal Kapımı 02.12.2020 FOXNOW

KION

Год запуска: 2021

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Нет данных

Топ полнометражных проектов

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Wrath of Man 04.06.2021 6 «Вольга» 2 ДЕВЯТАЕВ 08.07.2021 10 «МТС Медиа» 3 МОРТАЛ КОМБАТ Mortal Kombat 07.05.2021 4 Warner Bros. 4 ДУРОВ 24.04.2021 - «МТС Медиа» 5 КРУЭЛЛА Cruella 20.08.2021 11 Walt Disney Company CIS

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Хрустальный» 20.04.2021 «МТС Медиа» Sreda 2 «Клиника счастья» 19.05.2021 «МТС Медиа» 3 «Коса» 25.08.2021 «МТС Медиа» Sreda 4 «Секреты семейной жизни» 20.04.2021 «МТС Медиа» Sreda 5 «Чиновница» 05.11.2021 ООО «Киностудия КИТ»

MEGOGO

Год запуска: 2011

Модели монетизации: Рекламная, платная

Ежемесячная аудитория сервиса в России: 22,5 млн уникальных пользователей

Топ полнометражных проектов

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Wrath of Man 04.06.2021 6 «Вольга» 2 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА The Hitman's Wife's Bodyguard 30.07.2021 6 Megogo Distribution 3 ДУША Soul 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS 4 ФОРСАЖ 9 F9 10.09.2021 16 Universal 5 ДОВОД Tenet 15.12.2020 15 Warner Bros.

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Крюк» 16.02.2021 «М-продакшн» 2 «Контакт» 06.09.2021 Premier 3 «Последний аксель» 02.12.2021 «М-продакшн» 4 «Постучись в мою дверь» Sen Çal Kapımı 05.10.2021 FOXNOW 5 «Патриот» 06.09.2021 Premier

OKKO

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Более 41 млн человек

Топ полнометражных проектов

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 18.02.2021 10 «Централ Партнершип» 2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 03.03.2021 9 Start 3 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ Escape from Pretoria 01.10.2020 (в подписке с 02.03.2021) 9 Megogo Distribution 4 КРУЭЛЛА Cruella 20.08.2021 (в подписке с 18.11.2021) 11 Walt Disney Company CIS 5 ГРЕНЛАНДИЯ Greenland 18.12.2020 (в подписке с 01.04.2021) 17 Megogo Distribution

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Чикатило» 18.03.2021 ООО «Кинофон» 2 «Постучись в мою дверь» Sen Çal Kapımı 02.12.2020 FOXNOW 3 «Выжившие» 12.08.2021 ООО «Кинофон» 4 «Бывшие» 21.01.2021 (3 сезон) Start 5 «Содержанки» 10.06.2021 (3-й сезон) Start

WINK*

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Количество пользователей: Нет данных

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

Топ полнометражных проектов

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 БАТЯ 18.03.2021 3 «Централ Партнершип» 2 ДУША Soul 01.04.2021 (в подписке с 30.06.2021) 10 Walt Disney Company CIS 3 РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН Raya and the Last Dragon 07.05.2021 (в подписке с 05.08.2021) 9 Walt Disney Company CIS 4 ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ 01.01.2021 - «Аэроплан» 5 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ Hotel Transylvania 3: Summer Vacation Каталог - Sony Pictures Home Entertainment

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Воскресший Эртугрул» Dirilis: Ertugrul 01.02.2021 «Тайм Медиа Групп» 2 «Постучись в мою дверь» Sen Çal Kapımı 02.12.2020 FOXNOW 3 «Ходячие мертвецы» The Walking Dead 02.03.2021 (выход финальных серий 10-го сезона) FOXNOW 4 «Кухня» Каталог more.tv 5 «Молодежка» Каталог more.tv

КИНОПОИСК*

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Более 4 млн смотрящих подписчиков в месяц

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

Топ полнометражных проектов

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА Zack Snyder’s Justice League 18.03.2021 - Warner Bros. 2 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Wrath of Man 04.06.2021 6 «Вольга» 3 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 05.05.2021 4 Bubble Studios 4 КОНЕК-ГОРБУНОК 01.04.2021 6 «Наше кино» 5 МАЖОР. ФИЛЬМ 02.01.2021 - Sreda

Топ сериальных проектов

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Пищеблок» 19.05.2021 «Яндекс.Студия» 2 «Рик и Морти» Rick and Morty Каталог Warner Bros. 3 «Топи» 28.01.2021 «Яндекс.Студия» 4 «Беспринципные» 24.11.2021 «Яндекс.Студия» 5 «Я не шучу!» 04.03.2021 «Яндекс.Студия»

МЕГАФОН ТВ

Год запуска: 2015

Модель монетизации: Платная

Количество активных абонентов ежемесячно: 2 млн человек

Топ полнометражных проектов*

* Топ составлен на основе данных по транзакционной модели.

№ Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное

окно (в неделях) Правообладатель 1 ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ Wrath of Man 04.06.2021 6 «Вольга» 2 ДЮНА Dune 28.10.2021 6 Warner Bros. 3 МОРТАЛ КОМБАТ Mortal Kombat 07.05.2021 4 Warner Bros. 4 ФОРСАЖ 9 F9 10.09.2021 16 Universal 5 ДУША Soul 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS

Топ сериальных проектов*

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

№ Название сериала Дата старта / Старт последнего сезона Правообладатель 1 «Гранд» 09.07.2021 Start 2 «Содержанки» 10.06.2021 Start 3 «Ивановы-Ивановы» 25.01.2021 more.tv 4 «Бывшие» 21.01.2021 Start 5 «Игра престолов» Game of Thrones Каталог Amediateka

07.02.2022 Автор: Максим Острый