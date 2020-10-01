Онлайн-кинотеатры России назвали самые популярные проекты 2021 года
БК собрал данные о предпочтениях пользователей российских стримингов
В начале 2022 года БК собрал информацию о самых популярных проектах ведущих российских онлайн-кинотетров. Мы попросили стриминги отдельно назвать списки полнометражных проектов и сериалов. Информацию мы получили от следующих платформ: «Амедиатека», IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, «МегаФон ТВ» и «Кинопоиск». В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5% российского рынка онлайн-кинотеатров.
Среди полнометражных проектов статусом наиболее востребованных могут похвастаться боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и мультфильм ДУША. На счету обоих проектов по четыре попадания в предоставленные пятерки лучших. ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ при этом смог возглавить чарты KION, Megogo и «МегаФон ТВ», а также завоевал серебро в топе «Кинопоиска». Работа студии Pixar расположилась на второй строчке в пятерке Wink, на третьей – в рейтинге Megogo, а в топах IVI и «МегаФон ТВ» ей достались, соответственно, четвертое и пятое места.
Еще одним крупным голливудским релизом, пришедшемся по душе пользователям российских онлайн-кинотеатров, стал фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ. Он смог завоевать бронзу в чартах «МегаФон ТВ» и KION, а также замкнул пятерку самых популярных проектов на IVI.
Самым востребованным российским релизом на стримингах можно назвать БАТЮ – картина возглавила рейтинги IVI и Kion. В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест.
Что касается сериального сектора, то там российский контент чувствует себя значительно увереннее. Ему удалось занять в общей сложности 27 позиций из 40. Как правило, первые места в чартах площадок достались проектам собственного производства. Так, самым популярным сериалом на IVI стал «Везет», топ Kion возглавил «Хрустальный», первое место на Megogo завоевал «Крюк», а в рейтинге Okko всех опередил «Чикатило». Наконец, на вершине топа «Кинопоиска» - сериал «Пищеблок».
Полностью ознакомиться с топ-10 отечественных онлайн-кинотеатров, а также с комментариями представителей видеосервисов, можно в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика» №11-12 (175-176), который выйдет на следующей неделе.
AMEDIATEKA
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Нет данных
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Почему женщины убивают»Why Women Kill
|04.06.2021
(2-й сезон)
|Amediateka
|2
|
«Игра престолов»Game of Thrones
|Каталог
|Amediateka
|3
|
«Друзья»Friends
|Каталог
|Amediateka
|4
|
«Мейр из Исттауна»Mare of Easttown
|19.04.2021
|Amediateka
|5
|
«Миллиарды»Billions
|Каталог
|Amediateka
IVI
Год запуска: 2007
Модели монетизации: Рекламная, платная
Число пользователей: Более 50 млн человек
Топ полнометражных проектов*
* Топ составлен на основе данных по SVoD.
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
БАТЯ
|18.03.2021
|3
|«Централ Партнершип»
|2
|
БЕСКОНЕЧНОСТЬInfinite
|23.08.2021
|-
|Paramount
|3
|
ОГОНЬ
|23.02.2021
|9
|«Централ Партнершип»
|4
|
ДУШАSoul
|01.04.2021
|10
|Walt Disney Company CIS
|5
|
МОРТАЛ КОМБАТMortal Kombat
|07.05.2021
|4
|Warner Bros.
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Везет»
|04.11.2021
|IVI Originals
|2
|
«Пробуждение»
|01.07.2021
|IVI Originals
|3
|
«По колено»
|04.03.2021
|IVI Originals
|4
|
«Клиника счастья»
|22.07.2021
|«МТС Медиа»
|5
|
«Постучись в мою дверь»
Sen Çal Kapımı
|02.12.2020
|FOXNOW
KION
Год запуска: 2021
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Нет данных
Топ полнометражных проектов
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|04.06.2021
|6
|«Вольга»
|2
|
ДЕВЯТАЕВ
|08.07.2021
|10
|«МТС Медиа»
|3
|
МОРТАЛ КОМБАТ
Mortal Kombat
|07.05.2021
|4
|Warner Bros.
|4
|
ДУРОВ
|24.04.2021
|-
|«МТС Медиа»
|5
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|20.08.2021
|11
|Walt Disney Company CIS
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Хрустальный»
|20.04.2021
|
«МТС Медиа»Sreda
|2
|
«Клиника счастья»
|19.05.2021
|
«МТС Медиа»
|3
|
«Коса»
|25.08.2021
|
«МТС Медиа»Sreda
|4
|
«Секреты семейной жизни»
|20.04.2021
|
«МТС Медиа»Sreda
|5
|
«Чиновница»
|05.11.2021
|ООО «Киностудия КИТ»
MEGOGO
Год запуска: 2011
Модели монетизации: Рекламная, платная
Ежемесячная аудитория сервиса в России: 22,5 млн уникальных пользователей
Топ полнометражных проектов
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|04.06.2021
|6
|«Вольга»
|2
|
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
The Hitman's Wife's Bodyguard
|30.07.2021
|6
|Megogo Distribution
|3
|
ДУША
Soul
|01.04.2021
|10
|Walt Disney Company CIS
|4
|
ФОРСАЖ 9
F9
|10.09.2021
|16
|Universal
|5
|
ДОВОД
Tenet
|15.12.2020
|15
|Warner Bros.
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Крюк»
|16.02.2021
|
«М-продакшн»
|2
|
«Контакт»
|06.09.2021
|
Premier
|3
|
«Последний аксель»
|02.12.2021
|
«М-продакшн»
|4
|
«Постучись в мою дверь»
Sen Çal Kapımı
|05.10.2021
|
FOXNOW
|5
|
«Патриот»
|06.09.2021
|Premier
OKKO
Год запуска: 2011
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Более 41 млн человек
Топ полнометражных проектов
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
|18.02.2021
|10
|«Централ Партнершип»
|2
|
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|03.03.2021
|9
|Start
|3
|
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
Escape from Pretoria
|
01.10.2020
(в подписке с 02.03.2021)
|9
|Megogo Distribution
|4
|
КРУЭЛЛА
Cruella
|
20.08.2021
(в подписке с 18.11.2021)
|11
|Walt Disney Company CIS
|5
|
ГРЕНЛАНДИЯ
Greenland
|
18.12.2020
(в подписке с 01.04.2021)
|17
|Megogo Distribution
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Чикатило»
|18.03.2021
|
ООО «Кинофон»
|2
|
«Постучись в мою дверь»
Sen Çal Kapımı
|02.12.2020
|
FOXNOW
|3
|
«Выжившие»
|12.08.2021
|
ООО «Кинофон»
|4
|
«Бывшие»
|21.01.2021 (3 сезон)
|
Start
|5
|
«Содержанки»
|10.06.2021 (3-й сезон)
|Start
WINK*
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Количество пользователей: Нет данных
* Топ составлен на основе данных по SVoD.
Топ полнометражных проектов
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
БАТЯ
|18.03.2021
|3
|«Централ Партнершип»
|2
|
ДУША
Soul
|
01.04.2021
(в подписке с 30.06.2021)
|10
|Walt Disney Company CIS
|3
|
РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН
Raya and the Last Dragon
|
07.05.2021
(в подписке с 05.08.2021)
|9
|Walt Disney Company CIS
|4
|
ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
|
01.01.2021
|-
|«Аэроплан»
|5
|
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
|
Каталог
|-
|Sony Pictures Home Entertainment
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Воскресший Эртугрул»
Dirilis: Ertugrul
|01.02.2021
|
«Тайм Медиа Групп»
|2
|
«Постучись в мою дверь»
Sen Çal Kapımı
|02.12.2020
|
FOXNOW
|3
|
«Ходячие мертвецы»
The Walking Dead
|
02.03.2021(выход финальных серий 10-го сезона)
|
FOXNOW
|4
|
«Кухня»
|Каталог
|
more.tv
|5
|
«Молодежка»
|Каталог
|more.tv
КИНОПОИСК*
Год запуска: 2018
Модель монетизации: Платная
Число пользователей: Более 4 млн смотрящих подписчиков в месяц
* Топ составлен на основе данных по SVoD.
Топ полнометражных проектов
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА
Zack Snyder’s Justice League
|18.03.2021
|-
|Warner Bros.
|2
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|
04.06.2021
|6
|«Вольга»
|3
|
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|
05.05.2021
|4
|Bubble Studios
|4
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
01.04.2021
|6
|«Наше кино»
|5
|
МАЖОР. ФИЛЬМ
|
02.01.2021
|-
|Sreda
Топ сериальных проектов
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Пищеблок»
|19.05.2021
|
«Яндекс.Студия»
|2
|
«Рик и Морти»
Rick and Morty
|Каталог
|
Warner Bros.
|3
|
«Топи»
|
28.01.2021
|
«Яндекс.Студия»
|4
|
«Беспринципные»
|24.11.2021
|
«Яндекс.Студия»
|5
|
«Я не шучу!»
|04.03.2021
|«Яндекс.Студия»
МЕГАФОН ТВ
Год запуска: 2015
Модель монетизации: Платная
Количество активных абонентов ежемесячно: 2 млн человек
Топ полнометражных проектов*
* Топ составлен на основе данных по транзакционной модели.
|
№
|Название фильма
|Дата открытия прав на площадке
|Кинотеатральное
окно (в неделях)
|Правообладатель
|1
|
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Wrath of Man
|04.06.2021
|6
|«Вольга»
|2
|
ДЮНА
Dune
|28.10.2021
|6
|Warner Bros.
|3
|
МОРТАЛ КОМБАТ
Mortal Kombat
|07.05.2021
|4
|Warner Bros.
|4
|
ФОРСАЖ 9
F9
|10.09.2021
|16
|Universal
|5
|
ДУША
Soul
|01.04.2021
|10
|Walt Disney Company CIS
Топ сериальных проектов*
* Топ составлен на основе данных по SVoD.
|
№
|Название сериала
|
Дата старта / Старт последнего сезона
|Правообладатель
|1
|
«Гранд»
|09.07.2021
|Start
|2
|
«Содержанки»
|10.06.2021
|Start
|3
|
«Ивановы-Ивановы»
|25.01.2021
|more.tv
|4
|
«Бывшие»
|21.01.2021
|Start
|5
|
«Игра престолов»
Game of Thrones
|Каталог
|Amediateka
07.02.2022 Автор: Максим Острый