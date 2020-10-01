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Аналитика


Онлайн-кинотеатры России назвали самые популярные проекты 2021 года

БК собрал данные о предпочтениях пользователей российских стримингов

В начале 2022 года БК собрал информацию о самых популярных проектах ведущих российских онлайн-кинотетров. Мы попросили стриминги отдельно назвать списки полнометражных проектов и сериалов. Информацию мы получили от следующих платформ: «Амедиатека», IVI, Kion, Megogo, Okko, Wink, «МегаФон ТВ» и «Кинопоиск». В общей сложности, по данным компании Telecom Daily, по итогам первого полугодия 2021 года эти стриминги контролируют 69,5% российского рынка онлайн-кинотеатров.  

Среди полнометражных проектов статусом наиболее востребованных могут похвастаться боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и мультфильм ДУША. На счету обоих проектов по четыре попадания в предоставленные пятерки лучших. ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ при этом смог возглавить чарты KION, Megogo и «МегаФон ТВ», а также завоевал серебро в топе «Кинопоиска». Работа студии Pixar расположилась на второй строчке в пятерке Wink, на третьей – в рейтинге Megogo, а в топах IVI и «МегаФон ТВ» ей достались, соответственно, четвертое и пятое места.

Еще одним крупным голливудским релизом, пришедшемся по душе пользователям российских онлайн-кинотеатров, стал фантастический боевик МОРТАЛ КОМБАТ. Он смог завоевать бронзу в чартах «МегаФон ТВ» и KION, а также замкнул пятерку самых популярных проектов на IVI.

Самым востребованным российским релизом на стримингах можно назвать БАТЮ – картина возглавила рейтинги IVI и Kion. В целом отечественные полнометражные фильмы заняли в семи пятерках лучших проектов 11 мест.

Что касается сериального сектора, то там российский контент чувствует себя значительно увереннее. Ему удалось занять в общей сложности 27 позиций из 40. Как правило, первые места в чартах площадок достались проектам собственного производства. Так, самым популярным сериалом на IVI стал «Везет», топ Kion возглавил «Хрустальный», первое место на Megogo завоевал «Крюк», а в рейтинге Okko всех опередил «Чикатило». Наконец, на вершине топа «Кинопоиска» - сериал «Пищеблок».          

Полностью ознакомиться с топ-10 отечественных онлайн-кинотеатров, а также с комментариями представителей видеосервисов, можно в печатном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика» №11-12 (175-176), который выйдет на следующей неделе. 

 

AMEDIATEKA

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Нет данных

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Почему женщины убивают»

Why Women Kill		 04.06.2021
(2-й сезон)		 Amediateka
2

«Игра престолов»

Game of Thrones		 Каталог Amediateka
3

«Друзья»

Friends		 Каталог Amediateka
4

«Мейр из Исттауна»

Mare of Easttown		 19.04.2021 Amediateka
5

«Миллиарды»

Billions		 Каталог Amediateka

 

IVI

Год запуска: 2007

Модели монетизации: Рекламная, платная

Число пользователей: Более 50 млн человек

Топ полнометражных проектов*

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

БАТЯ

 18.03.2021 3 «Централ Партнершип»
2

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Infinite		 23.08.2021 - Paramount
3

ОГОНЬ

 23.02.2021 9 «Централ Партнершип»
4

ДУША

Soul		 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS
5

МОРТАЛ КОМБАТ

Mortal Kombat		 07.05.2021 4 Warner Bros.

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Везет»

 04.11.2021 IVI Originals
2

«Пробуждение»

 01.07.2021 IVI Originals
3

«По колено»

 04.03.2021 IVI Originals
4

«Клиника счастья»

 22.07.2021 «МТС Медиа»
5

«Постучись в мою дверь»

Sen Çal Kapımı

 02.12.2020 FOXNOW

 

KION

Год запуска: 2021

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Нет данных

Топ полнометражных проектов

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man

 04.06.2021 6 «Вольга»
2

ДЕВЯТАЕВ

 08.07.2021 10 «МТС Медиа»
3

МОРТАЛ КОМБАТ

Mortal Kombat

 07.05.2021 4 Warner Bros.
4

ДУРОВ

 24.04.2021 - «МТС Медиа»
5

КРУЭЛЛА

Cruella

 20.08.2021 11 Walt Disney Company CIS

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Хрустальный»

 20.04.2021

«МТС Медиа»

Sreda
2

«Клиника счастья»

 19.05.2021

«МТС Медиа»
3

«Коса»

 25.08.2021

«МТС Медиа»

Sreda
4

«Секреты семейной жизни»

 20.04.2021

«МТС Медиа»

Sreda
5

«Чиновница»

 05.11.2021 ООО «Киностудия КИТ»

 

MEGOGO

Год запуска: 2011

Модели монетизации: Рекламная, платная

Ежемесячная аудитория сервиса в России: 22,5 млн уникальных пользователей

Топ полнометражных проектов

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man

 04.06.2021 6 «Вольга»
2

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА

The Hitman's Wife's Bodyguard

 30.07.2021 6 Megogo Distribution
3

ДУША

Soul

 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS
4

ФОРСАЖ 9

F9

 10.09.2021 16 Universal
5

ДОВОД

Tenet

 15.12.2020 15 Warner Bros.

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Крюк»

 16.02.2021

«М-продакшн»
2

«Контакт»

 06.09.2021

Premier
3

«Последний аксель»

 02.12.2021

«М-продакшн»
4

«Постучись в мою дверь»

Sen Çal Kapımı

 05.10.2021

FOXNOW
5

«Патриот»

 06.09.2021 Premier

 

OKKO

Год запуска: 2011

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Более 41 млн человек

 

Топ полнометражных проектов

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

 18.02.2021 10 «Централ Партнершип»
2

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА

 03.03.2021 9 Start
3

ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ

Escape from Pretoria

01.10.2020

(в подписке с 02.03.2021)

 9 Megogo Distribution
4

КРУЭЛЛА

Cruella

20.08.2021

(в подписке с 18.11.2021)

 11 Walt Disney Company CIS
5

ГРЕНЛАНДИЯ

Greenland

18.12.2020

(в подписке с 01.04.2021)

 17 Megogo Distribution

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Чикатило»

 18.03.2021

ООО «Кинофон»
2

«Постучись в мою дверь»

Sen Çal Kapımı

 02.12.2020

FOXNOW
3

«Выжившие»

 12.08.2021

ООО «Кинофон»
4

«Бывшие»

 21.01.2021 (3 сезон)

Start
5

«Содержанки»

 10.06.2021 (3-й сезон) Start

 

WINK*

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Количество пользователей: Нет данных

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

Топ полнометражных проектов

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

БАТЯ

 18.03.2021 3 «Централ Партнершип»
2

ДУША

Soul

01.04.2021

(в подписке с 30.06.2021)

 10 Walt Disney Company CIS
3

РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

Raya and the Last Dragon

07.05.2021

(в подписке с 05.08.2021)

 9 Walt Disney Company CIS
4

ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

01.01.2021

 - «Аэроплан»
5

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Каталог

 - Sony Pictures Home Entertainment

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Воскресший Эртугрул»

Dirilis: Ertugrul

 01.02.2021

«Тайм Медиа Групп»
2

«Постучись в мою дверь»

Sen Çal Kapımı

 02.12.2020

FOXNOW
3

«Ходячие мертвецы»

The Walking Dead

02.03.2021

(выход финальных серий 10-го сезона)

FOXNOW
4

«Кухня»

 Каталог

more.tv
5

«Молодежка»

 Каталог more.tv

 

КИНОПОИСК*

Год запуска: 2018

Модель монетизации: Платная

Число пользователей: Более 4 млн смотрящих подписчиков в месяц

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

Топ полнометражных проектов

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА

Zack Snyder’s Justice League

 18.03.2021 - Warner Bros.
2

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man

04.06.2021

 6 «Вольга»
3

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР

05.05.2021

 4 Bubble Studios
4

КОНЕК-ГОРБУНОК

01.04.2021

 6 «Наше кино»
5

МАЖОР. ФИЛЬМ

02.01.2021

 - Sreda

 

Топ сериальных проектов

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Пищеблок»

 19.05.2021

«Яндекс.Студия»
2

«Рик и Морти»

Rick and Morty

 Каталог

Warner Bros.
3

«Топи»

28.01.2021

«Яндекс.Студия»
4

«Беспринципные»

 24.11.2021

«Яндекс.Студия»
5

«Я не шучу!»

 04.03.2021 «Яндекс.Студия»

 

МЕГАФОН ТВ

Год запуска: 2015

Модель монетизации: Платная

Количество активных абонентов ежемесячно: 2 млн человек

Топ полнометражных проектов*

* Топ составлен на основе данных по транзакционной модели.

 Название фильма Дата открытия прав на площадке Кинотеатральное
окно (в неделях)		 Правообладатель
1

ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Wrath of Man

 04.06.2021 6 «Вольга»
2

ДЮНА

Dune

 28.10.2021 6 Warner Bros.
3

МОРТАЛ КОМБАТ

Mortal Kombat

 07.05.2021 4 Warner Bros.
4

ФОРСАЖ 9

F9

 10.09.2021 16 Universal
5

ДУША

Soul

 01.04.2021 10 Walt Disney Company CIS

 

Топ сериальных проектов*

* Топ составлен на основе данных по SVoD.

 Название сериала

Дата старта / Старт последнего сезона

 Правообладатель
1

«Гранд»

 09.07.2021 Start
2

«Содержанки»

 10.06.2021 Start
3

«Ивановы-Ивановы»

 25.01.2021 more.tv
4

«Бывшие»

 21.01.2021 Start
5

«Игра престолов»

Game of Thrones

 Каталог Amediateka

07.02.2022 Автор: Максим Острый

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