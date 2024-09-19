Отпуск за свой счет: итоги летнего проката 2024 года

Не нужно быть знатоком индустрии, чтобы понимать: после ухода мейджоров с отечественного рынка история российского кинопроката пишется заново. И в этом отношении 2024 год станет опорой, от которой будут отталкиваться кинематографисты и аналитики в будущем. С момента, как ключевые студии Голливуда покинули Россию, прошло два года. По идее, этого времени как раз должно было хватить на полный производственный цикл. И проверкой, насколько реальность подстроилась под новую ситуацию, стал завершившийся летний период – традиционно самый сложный для кинотеатров. БК подводит его итоги и делает соответствующие выводы.

СУХИЕ ЦИФРЫ

На первый взгляд в летних сборах российских кинотеатров сохраняется позитивная динамика. В 2021 году касса площадок составляла 7,8 млрд рублей, в 2022-м она по понятным причинам просела до 3,3 млрд, в 2023-м подросла до 5,6 млрд, а в 2024-м – до 6,9 млрд. Но и в этом позитиве кроются как минимум две причины для тревог: во-первых, явное замедление восстановления уже на второй год (прирост в 2023-м – 67,9%, в 2024-м – 22,9%), во-вторых, что гораздо важнее, стагнация в посещаемости. В прошлом году за лето в кинотеатры сходило 19,7 млн человек, в этом – 20,2 млн. При этом инфляция берет свое, и цена билета за год выросла сразу на 19,7%.

Второе, что обращает на себя внимание – это рост сборов год к году в июне и июле, а затем внезапное падение в августе. Очевидно, что в последний месяц лета кинотеатрам не хватило крупных релизов, даже с учетом феноменально востребованного ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ. При этом, по данным БК, в августе сборы в теневом сегменте перевалили за миллиардную отметку, то есть составили фактически половину выручки площадок даже по самым скромным подсчетам. Цена билета на пиратские релизы в последний месяц лета достигала 449,7 рублей, недвусмысленно демонстрируя, за что зритель был готов голосовать кошельком.

Президент компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев так описывает сложившееся невеселое положение дел: «Вся индустрия обсуждает летний прокат, но пока я не вижу какого-то реального выхода из этой ситуации. После ухода Голливуда с российского рынка мы вернулись к формату советского кинопоказа, когда летом жизнь в кинотеатрах затихала в связи c привычками людей – поездками на отдых, на садово-огородные участки и прочим. Пока летом не будет сильного притягательного контента, хорошо сделанных и хорошо отрекламированных фильмов, зрители в кинотеатрах не появятся. Я не верю, что в нашей стране не найдется 3–5 миллионов кинозрителей. Видимо, пока таких фильмов не случилось».

БЛАГОРОДНЫЕ РАЗБОЙНИКИ

Из приведенных выше цифр напрашивается первый простой вывод. Если в осенний и зимний периоды прокат еще может существовать на российских блокбастерах и редких зарубежных среднебюджетных новинках, добирающихся до наших пенатов, то летом без пиратского контента кинотеатры просто не смогли бы свести концы с концами. Руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская так описывает положение дел на местах: «В случае реального запрета пиратского сегмента многим пришлось бы отпустить сотрудников на летние каникулы. Прям вот честно-честно не было денег даже на зарплату. Нам нужен каждый месяц хотя бы один фильм с потенциалом в 1 миллиард рублей. Таких летом не оказалось вовсе. Не оказалось даже с потенциалом в два раза меньше».

Достаточно посмотреть на долю пиратского контента в кассе любого из летних месяцев (и держать в голове, что далеко не все пиратские показы можно подсчитать при помощи ЕАИС), чтобы увидеть степень востребованности именно нелегальной продукции. В связи с этим разговоры о том, что пиратские показы нужно прекращать и что они уже не играют ключевую роль для выживания киноиндустрии, явно необходимо более тщательно сверить с реальным положением дел. Очевидно, что на данный момент пиратский сегмент – это неотъемлемая часть кинопрокатной отрасли.

Тем не менее вопрос его регулирования встает все острее: отсутствие дат релизов пиратской продукции мешает официальным проектам; ареал с каждым месяцем все увеличивается; зрители все больше привыкают к тому, что интересное им кино нужно искать самим, а не ждать масштабных рекламных кампаний. Так, именно этим летом произошел прорыв для мейджорской анимации: ГАДКИЙ Я 4 и ГОЛОВОЛОМКА 2 стали первыми подобными проектами, в значительной степени выработавшими свой кассовый потенциал, а попутно едва не похоронившими российский релиз БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА, явно не ожидавший столь мощной конкуренции. Если вспомнить ситуацию с не самыми качественными копиями ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ, то становится видно: саморегуляции пиратского сегмента, живущего какой-то своей жизнью, явно недостаточно.

Елена Хажинская считает, что легализация пиратского сектора необходима: «Вывод очень наглядный этим летом – чтобы сохранить индустрию кинопоказа, необходимо ввести принудительное лицензирование голливудских релизов на территории РФ. Пусть временно, пусть с ограничениями, соответствующими действующему законодательству. Необходимо предоставить (или попросить их внимательно посчитать) профильному министерству реальные цифры официального проката, без короткометражек, а то мы пока существуем в параллельных реальностях. На первом квартале 2024 года и, возможно, двух «миллиардерах» осенью целый год существовать не получается, не говоря уже о развитии нашей индустрии».

ЗАБЫТЫЕ ИГРУШКИ

Довольно логично, что с ростом популярности пиратского контента более низкие результаты показывают иностранные релизы официального проката. Лишь один такой проект этим летом смог перешагнуть отметку в 300 млн рублей и лишь еще два преодолели рубеж в 100 млн. Тройку самых кассовых летних зарубежных релизов целиком формируют пиратские проекты.

Если раньше можно было предположить, что на безрыбье и ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА» – блокбастер, то сейчас очевидно, что среднебюджетное голливудское и европейское кино уже не вызывает повышенного интереса само по себе. И действительно, зачем идти на проекты с не самым лучшим или даже просто неоднозначным «сарафаном», такие как БОРДЕРЛЕНДС или ВОРОН, если в соседнем зале крутится гарантированный хит ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Да, этим летом приятно удивил хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, но в общей тенденции падения интереса к официальному зарубежному контенту он выглядит скорее как исключение, которое подтверждает правило. Букер нескольких кинотеатров Светлана Будник отмечает: «Этим летом нам не хватало триллеров, зрелищных релизов, боевиков (не считаю третьесортные, с похожими сюжетами и несмешными шутками). Вообще не пошли в прокате китайские и корейские фильмы никаких жанров». Если учесть внушительный уровень закупочных цен, установившийся на подобный контент для России, то не исключено, что дистрибьюторы будут вынуждены сокращать его и так не самую высокую представленность в прокате, по крайней мере, в летний период.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

В отличие от предыдущего года, когда прокатная сетка кинотеатров буквально пустовала, этим летом российские продюсеры подготовили отечественный контент для кинотеатров. На удивление, самым распространенным жанром среди данных релизов стала не семейная продукция, которая всегда востребована в это время года, а комедии. Сразу десять таких релизов пробовали свои силы в летнем прокате. Из них выступить на уровне ожиданий удалось лишь ВОДИТЕЛЮ-ОЛИГАРХУ. Очевидно, что жанр попросту приелся зрителю и привычные летние хиты собой не заменил. При этом отечественные продюсеры все еще боятся ставить высокобюджетное кино в сезон блокбастеров, даже при отсутствии конкуренции со стороны голливудской продукции. Схожим образом рассуждает Светлана Будник: «К нынешнему лету со стороны прокатчиков уже были сделаны рокировки, была готовность работать в режиме без голливудских студий. То есть компании были готовы, перестроились на новую работу. Но практически все убрали с летних месяцев релизы, которые по потенциалу выглядели лучше. Не захотели рисковать, наверное».

Слова Будник подтверждает Алексей Рязанцев: «Мы поставили на лето свои релизы и остались очень недовольны. Винить в этом фильмы я как-то не могу. Третья часть НЕПОСЛУШНИКОВ немного отличается от предыдущих частей, но это такая же добрая светлая комедия от тех же создателей, получившая множество положительных отзывов. Она заслуживает большего, чем сборы в 220 миллионов рублей. Было еще несколько провалов. Именно поэтому часть фильмов мы перенесли на осень, так как не могли ими рисковать. Сегодня вообще сложно судить о предпочтениях зрителей. Да, работает семейное кино. Поздравляю создателей ЛУНТИКА, но, наверное, это тоже не те цифры, на которые они рассчитывали. Может быть, время такое, может быть, мы попали на нижнее значение синусоиды проката. Все-таки прокат подвержен синусоидальным колебаниям и имеет то пики роста, то пики падения. Посмотрим, что будет осенью и взбодрится ли рынок. Качество фильма определяет сознание зрителя, а не наоборот. Поэтому хоть вывернись наизнанку, но если фильм не заинтересовал зрителя, то он на него не пойдет».

Заместитель директора по маркетингу сети кинотеатров «Мягкий кинотеатр» Дмитрий Ходыревский все же отмечает усилия и устремления продюсеров выпускать крупные проекты не только зимой, хотя это и требует жертв: «Непонятно, почему не получается летом повторить успех голливудских фильмов. Российские картины демонстрируют хорошие сборы с ноября по март, а потом ситуация становится плохой. Иногда дистрибьюторы берут на себя смелость и выпускают крупные проекты в апреле, например, ВЫЗОВ или СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Кинотеатры этому, безусловно, рады. Но как будто бы все равно эти фильмы недобирают, не вырабатывают свой потенциал, и зимой они собрали бы гораздо больше». Ощущения от летнего периода он описывает как не сильно изменившиеся за год: «Нынешнее лето не лучше предыдущего. Нас пока преследует череда провалов, не совсем понятная. Кто-то из коллег ругается на слабое продвижение картин, неправильное позиционирование. Но скорее всего проблема более глобальная. Потому что всем фильмам, которые выходили в прокат, кинотеатры давали возможность работать, роспись была той, которая должна быть. Но интерес от зрителей был низким».

Однако как бы ни было сложно заставлять проекты работать летом, грядущая «новогодняя битва» выглядит все равно крайне странно. Участие в ней примут сразу четыре амбициозных дорогих проекта, нацеленных на семейную аудиторию. Любой из них мог бы спокойно работать все лето, выйдя на заявленные эстимейты, но рисковать никто из продюсеров пока не решается. При этом возникает опасение, что на следующий год желание выпускать в этот сезон комедии тоже поубавится, и нас опять будет ждать релизная засуха.

Заманить зрителя летом в кинотеатры способна только событийная картина, и этот факт не изменился даже после ухода с российского рынка больших голливудских студий. И дистрибьюторам, и создателям контента рано или поздно все равно придется прощупывать почву на предмет проката в эти три месяца более масштабного отечественного кино, тем более что места в «новогодней битве» с каждым годом становится все меньше и меньше.

Фото: кадр из фильма ГОЛОВОЛОМКА 2

19.09.2024 Автор: Ольга Куликова, Дмитрий Некрасов, Георгий Романов