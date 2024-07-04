«Пилот-2024»: чистое любопытство

С 20 по 23 июня в Иваново прошел уже шестой фестиваль сериалов «Пилот». В основном конкурсе смотра участвовало пятнадцать проектов, еще в общей сложности шестнадцать было представлено в секциях «Самый ожидаемый документальный сериал» и «Самый ожидаемый игровой сериал». Победителей выбирало как жюри в лице Клима Шипенко, Владимира Котта, Петра Буслова и Юрия Быкова, так и зрители. БК подводит свои итоги одного из ключевых сериальных фестивалей в стране.

ПРИРОДА СМЕШНОГО

Сразу пять проектов из основного конкурса смотра в этом году представляли комедийный жанр, еще как минимум два сериала можно смело причислить к драмеди. Такой крен объясняется несколькими факторами: среди них и традиционная общая востребованность жанра в России, и его явно более низкая производственная стоимость, и заинтересованность телеканалов в контенте понятного и узнаваемого формата. Последняя причина кажется особенно важной, поскольку теме взаимодействия стримингов и эфирного вещания была посвящена значительная часть деловой программы форума.

Что касается других особенностей конкурса «Пилота» этого года, то в нем бросается в глаза фактическое отсутствие фантастики и уже не вызывающих за последние два года большого удивления военных фильмов (если не относить к последним одну из сюжетных линий «Противостояния»). Насколько эта тенденция, по крайней мере, применительно к стримингам, носит глобальный характер, будет понятнее осенью, когда станут известны участники «Нового сезона».

По программе заметно, что отборщики смотра, в роли которых в этом году выступили непосредственные представители индустрии – писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев, а также сценарист, продюсер и шоураннер Андрей Золотарев, постарались сформировать максимально разнообразный конкурс: в него вошли и историческое кино, и современные комедии, и мелодрамы. Но побочным эффектом такого разнообразия стала некоторая несбалансированность проектов по уровню и по темам. Так, продакшн «Чистых» все-таки выглядит на порядок дороже всех остальных участников фестиваля, а как работу Николая Хомерики можно сравнивать с «Любопытной Варварой» (единственным, кстати, детско-семейным проектом в конкурсе) – и вовсе не вполне понятно.

Впрочем, директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим видит в таком разнообразии преимущества: «Наша индустрия не боится экспериментировать, не боится сложных тем и героев, не боится провокационных проектов. И одновременно с этим выпускает качественные классические истории с яркой картинкой. Это хорошо можно увидеть в проекте-победителе – детском детективе «Любопытная Варвара», который уже в сентябре выйдет на Wink». Что касается в целом уровня контента, то Косарим отмечает здесь стабильно позитивную динамику: «Качество уже сейчас находится на достаточно высоком уровне и продолжает быстро расти. В том числе по представленным на «Пилоте» проектам видно, что российская индустрия способна делать сериалы-блокбастеры с большими бюджетами и высокотехнологичными съемками. Это в том числе хорошо видно по «Чистым», «Слову пацана», «ГДР» и другим проектам».

Возвращаясь к доминирующему в конкурсе жанру комедии, хочется отметить еще один содержательный нюанс: далеко не всегда даже обильный юмор проектов был тепло встречен аудиторией. В то же время любое самое скромное обращение к окружающей нас реальности (как на последних минутах «жЫЫЫзни»), любая злободневная шутка мгновенно находили в зале живой отклик. При этом очевидно, что обилие комедий как самого понятного в производстве жанра призвано максимально оперативно решить проблему контентного голода, все еще во многом актуальную для российской киноиндустрии.

По словам генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова, с развитием индустрии контентного голода не случилось: «На рынке огромное количество среднего по качеству материала во всех жанрах, в том числе в комедийном. В этом смысле контентный голод, конечно, есть. Рынок перегрет, актеры и режиссеры просят запредельные суммы, и это, конечно, рано или поздно должно схлопнуться. Но ТНТ планку качества терять не собирается». Еще одним явно перспективным для утоления контентного голода жанром выступают мелодрамы. Водахов обращает внимание: «В телевизоре работают мелодрама и комедия, на платформах – драмы и в какой-то степени мелодрамы. Длинный сериальный контент захватывает зрителя, и если ты перехватил его у ТВ и увел в диджитал – в этом есть суть успеха. Мелодрамы стоят не так дорого, как красивые сильные драмы, поэтому это жанр, который будет с нами всю жизнь».

Впрочем, надежду на большее разнообразие в будущем дарят не только некоторые участники основного конкурса, но и проекты из программ «Самый ожидаемый игровой сериал» и «Самый ожидаемый документальный сериал».

ЗАВТРАШНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сформировавшие два отдельных зрительских конкурса сериалы производят крайне приятное впечатление своим жанровым разнообразием. Кроме того, уже сейчас заметное различие бюджетов в них обыгрывается создателями так, что не возникает ощущения разных весовых категорий. Снятые на самой скромной фактуре «Гаражники» в некотором смысле ничем не уступают блокбастеру «Последний богатырь. Наследие».

Победившая в зрительском голосовании комедия Михаила Местецкого рассказывает о внутренней жизни гаражного кооператива, в котором не в меру энергичный председатель построил целое государство в государстве. Здесь есть свой технологический инкубатор (в нем бандиты вскрывают банкомат болгарками), кабинет психотерапевта (сессии ведет сам председатель) и все остальные признаки прогрессивного, современного социума. Плотность шуток, которую выдают сценаристы «Гаражников» Ярослав Свиридов, Александр Маленков и Дмитрий Голубничий, зашкаливает, и все они органично встроены в выбранный командой жанр мокьюментари.

Среди других проектов, помимо уже упомянутого «Последнего богатыря» (который выглядит как предыдущие части франшизы и вообще ничего не потерял при переезде на малые экраны), выделяются повышенным уровнем амбиций «Амура», «Первый номер» и «Жар». Первый из них – детектив, вдохновленный аниме и киберпанком, в крайне экзотичном японском сеттинге, второй отправляет зрителя в мир современного глянца, а третий интригует концепцией, которая может вывезти как в страшный китч, так и в остроумный комментарий к не чующему никаких границ обществу потребления. Кроме них, в конкурсе участвовали и фантастика «Побег», и комедия «Паль», и историческая драма «Куколка», и продолжение ориентированной на подростков и старательно обращающейся к современным социальным проблемам «Плаксы».

Значительная часть проектов, участвовавших в смотре, создается при поддержке Института развития интернета. Генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина так прокомментировала общее положение дел в индустрии: «Мы не просто решили проблему контентного голода. Мне кажется, сейчас у нас местами даже переизбыток контента. Очень часто зрители отмечают, что выходит столько всего, что не успеваешь смотреть. Важно, что нам удалось заместить и иностранный контент. Индустрия была вынуждена производить больше ярких и качественных проектов после ухода зарубежных производителей. И, на мой взгляд, она с этим справилась».

Также Лапина не видит в настоящий момент проблемы в скупости жанрового предложения: «Мы не отдаем предпочтение определенному жанру. У нас абсолютное разнообразие. Главное, чтоб это был интересный зрителю проект. Отдельно отмечу, что ИРИ не поддерживает коммерческое кино в чистом виде. У проекта должна быть социальная значимость, какая-то сверхидея».

ПРАВДА ЖИЗНИ

И социальную значимость, и, как ни странно, разнообразие на фестивале продемонстрировали в полную силу документальные проекты. Смотр и сам почувствовал всплеск интереса отрасли к этому сегменту: в следующем году неигровое кино получит свой отдельный полноценный конкурс. Сейчас же в секции самых ожидаемых документальных проектов победил «Киборг» Валентины Беспалой и Ксении Пчелинцевой. Он подает истории о людях с протезами не как манипулятивный рассказ о преодолении трудностей, а как одновременно вдохновляющую и интригующую панораму того, как современные технологии приучают нас к новой реальности и предлагают новую жизнь в новых обстоятельствах. Судя по представленным материалам, «Киборг» – это одновременно и носитель пресловутого social impact, и научпоп о технологиях.

На эксперименты с традиционным форматом идет и проект «Тайны Карениной» Ивана Юдина. Это мокьюментари о кастинге на экранизацию романа Льва Толстого, которое на глазах превращается в многослойное исследование как самого классического текста, так и его сегодняшней актуальности. В основе проекта – книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной».

О стремлении делать документальное кино как можно более ярким визуально и цепляющим содержательно не так давно говорил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров: «При развитии документального направления мы в первую очередь смотрим на максимально зрительские проекты, которые могут на равных конкурировать за время и интерес пользователя Okko. Вместе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым мы определили, что основополагающим элементом нашей стратегии документальных проектов станет история смысловой связки между неигровыми и художественными проектами». В рамках презентации на «Пилоте» продюсер уточнил, как должен себя вести документальный контент Okko: ему необходимо, во-первых, держать конкуренцию на витрине платформы, во-вторых, давать длинную выдержку, а в-третьих, наращивать вовлеченность и среднее время пользователей.

Елена Лапина также отмечает меняющееся отношение кинопроизводителей к неигровому материалу: «Документальное кино на подъеме, и сейчас многое зависит от тех, кто этот контент делает. Это не может быть просто документальный репортаж. Это другой формат, другая форма, и сейчас появляются те, кто это понимает. Мы уже несколько лет поддерживаем неигровые сериалы. Таких проектов у нас много – «Нефть», «Большая битва», «История российских компьютерных игр», «Игры и люди», «Как я познакомился со своей мамой», но будет еще больше – вскоре выйдут «Тайны Карениной», «Киборг», «Северный морской путь» и многие другие».

О том, что документальное кино может стать новой золотой жилой, свидетельствует хотя бы тот факт, что отдельная презентация KION была полностью посвящена неигровому контенту. На ней были представлены такие релизы, как «Арбенина», «Баста. С самых низов», «Кто ты, Децл?». По словам пресс-службы стриминга, KION активно развивает это направление: «KION с первого дня основания выделял работу с доками как одно из приоритетных направлений. Мы действительно видим в них бизнес-интерес, и для нас документальный контент является связкой для синергии внутри экосистемы».

Не отстает в этой сфере и Wink. Александр Косарим раскрывает планы на ближайшее будущее: «Мы активно работаем над неигровыми проектами. Один из них был представлен на «Пилоте» – это экспериментальный формат документально-игрового сериала «Тайны Карениной», в котором известные актеры проходят кастинг в фильм по роману Льва Толстого и пытаются разобраться в судьбах героев романа и их прототипов. Проект начнет выходить на Wink уже 17 июля. После «Тайн Карениной» мы планируем представить нашему зрителю линейку разнообразных документалок. Сейчас в работе несколько проектов. Также в июле мы расскажем своей публике, как создавалось «Слово пацана. Кровь на асфальте», абсолютный хит прошлого года и культурный феномен. Фильм о фильме будет доступен эксклюзивно на Wink».

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Если конкурсная программа этого года могла вызвать у аудитории достаточно широкий спектр эмоций, то деловой форум удался, без малейших сомнений, от начала до конца. Его продюсер Екатерина Ванаг собрала по-настоящему интересный пул спикеров, который смог дать объемную и в то же время динамичную картину дел в индустрии сериального производства.

В рамках форума состоялись и презентации отдельных игроков отрасли, и тематические панели, и выступления ключевых спикеров телеканалов и стримингов, посвященные конкретным сферам работы индустрии. Собственно, основная тема многих этих выступлений – возможность симбиоза онлайн-кинотеатров и эфирного ТВ. Именно об этом говорили и директор по взаимодействию с индустрией в «Яндексе» Ксения Болецкая, и руководитель внеэфирного маркетинга телеканала «Россия 1» и медиаплатформы «Смотрим» Инна Котляр вместе с главой службы внешних коммуникаций телеканала «Россия» и медиаплатформы «Смотрим» Игорем Потаповым.

Удорожание производства контента и необходимость всячески расширять аудиторию вносят непосредственные коррективы в привычные и устоявшиеся модели работы каналов и стримингов. Так, «Кинопоиск» готовится начать сотрудничество с «Россией 1» по модели catch forward. Канал, в свою очередь, начнет показ турецкого сериала «Бахар», ранее доступного на «Иви». Презентация телеканала вообще была фактически рассказом о том, чем вещатель может быть интересен VOD-сервисам. Среди кейсов успешного сотрудничества Котляр и Потапов назвали «Художника», «Шаляпина» и «Ангелов района», а в будущем «Россия» поддержит такие крупные релизы, как «Столыпин» и «Последний богатырь. Наследие».

Из выступления Ксении Болецкой напрямую следует: стримингам и самим стоит обратить внимание на появление своих ориджиналсов в телеэфире и работать в этом направлении. Так, именно премьера на Первом канале дала новый толчок популярности «Нулевого пациента»; то есть появление на ТВ может не снизить просмотры на стриминге, а наоборот, поскольку зритель попадает на проект в прямом эфире, но возвращается к нему уже в то время, какое ему удобно, и делает это на онлайн-площадке.

Если обобщать все вышесказанное, то деловая часть фестиваля дала два четких сигнала. Первый – это мощнейший интерес стримингов к документальному кино. Его снимают все, ИРИ охотно его поддерживает, и задача продюсеров сейчас – сделать так, чтобы для аудитории граница ценности между игровыми и неигровыми проектами стиралась и исчезала. Другими словами, ярлык «документальное кино» более не должен обозначать заведомо пониженную событийность или однообразие форм; наоборот, он должен предполагать визуальные эксперименты и уникальность фактуры, а также рассказываемых историй.

Второй сигнал открыто посылают друг другу стриминги и телеканалы: обе стороны явно заинтересованы в сотрудничестве с целью разделения бремени растущей стоимости производства. Однако в этом сотрудничестве, конечно, кроется определенная опасность: представить тех же «Чистых» на телеэкране сейчас невозможно ни в какое время, тем более – в престижный прайм-тайм. Смогут ли все типы контента найти свои ниши, не отпугнув при этом ни аудиторию, ни партнеров по производству, – это, кажется, основной вопрос, который сегодня встает перед онлайн-кинотеатрами.

Фото: пресс-служба фестиваля

04.07.2024 Автор: Максим Острый