Обзор новинок проката на уикенде 31 июля – 3 августа

Главной новинкой уикенда станет нетривиальный хоррор кинокомпании NEON ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG). Ролик сразу предупреждает зрителей: зрелище будет не из приятных. В его основе – стилистические приемы боди-хоррора, которые усиливают и самым прямым, непосредственным образом воплощают историю о созависимых отношениях супружеской пары. Козырем картины, помимо хай-концепта, являются исполнители главных ролей: Дэйв Франко и Элисон Бри – супруги в реальности. Неожиданным подарком для зрителей станет большой запас у фильма самоиронии и его хорошее чувство юмора. Это явно добавит картине очков в глазах молодежной аудитории и поможет обеспечить положительный «сарафан». Суммируя все эти факторы, можно прогнозировать сборы на уровне ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн рублей за первые выходные) и ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (27,9 млн после первого уикенда).

Максим Острый, главный редактор БК: «Перед нами не просто чистый боди-хоррор, а довольно веселый микс жанров из фильма ужасов, мелодрамы и ромкома. Та самая жуткая сюжетная составляющая здесь служит контрастным веществом, чтобы было лучше видно характеры главных героев и динамику их отношений. Фильм местами может шокировать кровавыми или провоцирующими омерзение сценами, но он достаточно заботливо готовит к ним зрителя».

Главным предложением для семейной аудитории на уикенде станет приключенческий фильм МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK). Отец чрезмерно избалованной 11-летней Маши буквально превращается в медведя. Необычной семье предстоят веселые выходные, настоящий поход, встреча с браконьерами и поиск взаимопонимания. Ролик изобилует сценами с участием реального животного, а также простым ироничным юмором, который будет одинаково понятен и подросткам, и родителям. В изобилии релизов для всей семьи громкого старта ожидать не стоит, но лента сможет спокойно работать в долгую. Ближайшими референсами по кассе видятся фильм с тем же актерским дуэтом Евы Смирной и Романа Курцына КАПИТАН КРЮК (51,4 млн по итогам первых выходных) и схожий по фантастической составляющей СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (28,7 млн на старте).

Определенную интригу предлагает новая версия фэнтези-боевика РЫЖАЯ СОНЯ (CAO). Ее трейлер, с одной стороны, показывает, что проект не претендует на звание блокбастера, с другой – выглядит живо и по-своему обаятельно. Вероятно, картина попробует дотянуться до цифр ленты ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (26,2 млн рублей на старте).

Среди перевыпусков на этой неделе – по-настоящему культовая БАНДА АУТСАЙДЕРОВ (INK), абсолютная классика ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ (PLK) и более современный французский хит АМЕЛИ (PNR).

Также в прокат выйдут драма на основе реальных событий 28 ДНЕЙ (PLK), мелодрама с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер ПИСЬМА О ЛЮБВИ (CIPA), триллер ПО ЗАКОНАМ УЛИЦ (KNLG) и драма из Канн ХОРОШЕНЬКАЯ (MCM).

Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

29.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина