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Андрей Золотарев и Егор Корешков вновь станут кураторами лабораторий фестиваля «Одна шестая»

Автор: БК

30 июля 2025

Подать заявку на участие можно до 29 августа

Организаторы IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» объявили о том, что в рамках смотра снова появятся актерская и сценарные лаборатории. Их кураторами, как и в прошлом году, выступят сценарист Андрей Золотарев и актер Егор Корешков.

Отмечается, что свои работы в сценарную лабораторию могут прислать начинающие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. Всего отбор пройдут шесть человек.

Участниками актерской лаборатории, в свою очередь, могут стать профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. Эксперты отберут 12 человек.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля до 29 августа. Итоговый шорт-лист двух лабораторий будет опубликован до 10 сентября.

IV фестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.

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