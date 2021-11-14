Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2021 года
Онлайн-релизы, участники зарубежных и российских фестивалей
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место заняла научно-фантастическая драма ФИНЧ с Томом Хэнксом, которая вышла онлайн. Следом идет вестерн СТАРЫЙ ГЕНРИ, показанный в этом году на Венецианском кинофестивале. Замыкает тройку лидеров норвежский триллер ПОЕЗДКА с Нуми Рапас и Акселем Хенни.
Кроме того, в рейтинг вошли две российские картины: МОЛОКО Карена Оганесяна, цифровой релиз которой состолся 22 октября, а также фильм ИВАН ДЕНИСОВИЧ Глеба Панфилова.
1. ФИНЧ / FINCH
2. СТАРЫЙ ГЕНРИ / OLD HENRY
3. ПОЕЗДКА / I INDE DAGER / THE TRIP
4. ЗАСТРЯВШИЕ ВМЕСТЕ / 8 RUE DE l'HUMANITE / STUCK TOGETHER
5. АРМИЯ ВОРОВ / ARMY OF THIEVES
6. ПОДВОДНЫЙ ДОМ / THE DEEP HOUSE
7. МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКО / MARCO EFFEKTEN
8. ВРЕМЯ / OLD
9. МОЛОКО
10. ИВАН ДЕНИСОВИЧ
14.11.2021 Автор: БК