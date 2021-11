Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2021 года

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в октябре 2021 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла научно-фантастическая драма ФИНЧ с Томом Хэнксом, которая вышла онлайн. Следом идет вестерн СТАРЫЙ ГЕНРИ, показанный в этом году на Венецианском кинофестивале. Замыкает тройку лидеров норвежский триллер ПОЕЗДКА с Нуми Рапас и Акселем Хенни.

Кроме того, в рейтинг вошли две российские картины: МОЛОКО Карена Оганесяна, цифровой релиз которой состолся 22 октября, а также фильм ИВАН ДЕНИСОВИЧ Глеба Панфилова.

1. ФИНЧ / FINCH

2. СТАРЫЙ ГЕНРИ / OLD HENRY

3. ПОЕЗДКА / I INDE DAGER / THE TRIP

4. ЗАСТРЯВШИЕ ВМЕСТЕ / 8 RUE DE l'HUMANITE / STUCK TOGETHER

5. АРМИЯ ВОРОВ / ARMY OF THIEVES

6. ПОДВОДНЫЙ ДОМ / THE DEEP HOUSE

7. МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКО / MARCO EFFEKTEN

8. ВРЕМЯ / OLD

9. МОЛОКО

10. ИВАН ДЕНИСОВИЧ

14.11.2021 Автор: БК