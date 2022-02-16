«Пушкинская карта» может принести кинотеатрам 3,3 млрд рублей дополнительных сборов в 2022 году

С февраля 2022 года в российских кинотеатрах зрители могут покупать билеты по «Пушкинской карте» на сеансы картин, снятых при поддержке Фонда кино или министерства культуры, а также аудиовизуальных произведений, созданных на территории СССР или Российской империи - в данном случае имеется в виду в основном советская классика. Акция стартовала в сентябре прошлого года для популяризации различных культурно-досуговых мероприятий среди россиян в возрасте от 14 до 22 лет, финансирование идет из федерального бюджета. Проект реализуют министерство культуры, министерство цифрового развития и Почта Банк.

Согласно нововведениям, общий номинал карты с 2022 года увеличился на 2 тысячи рублей — с 3-х до 5 тысяч. На походы в кино можно потратить не больше 2 тысяч рублей в течение года, после этого срока неиспользованные средства сгорают. По оценке главы правительства Михаила Мишустина, уже в этом году российская индустрия с учетом повышения господдержки и распространения «Пушкинской карты» на кинотеатры получит в общей сложности не меньше 17 млрд рублей. В целом же, по подсчетам правительства, в России около 13 млн граждан в возрасте от 14 до 22 лет. Это означает, что максимальная емкость данной инициативы для киноиндустрии в 2022 году могла бы составить 26 млрд рублей. Однако это недостижимые в реальности идеальные условия — такое возможно, если каждый гражданин, имеющий право получить карту, оформит ее, а затем потратит 2 тысячи рублей именно на походы в кино, а не предпочтет сходить в театр или на выставку.

По состоянию на 10 февраля, по «Пушкинской карте» куплено 35 тысяч билетов в кино. Прогноз министерства на 2022 год – не менее 11 млн проданных билетов, то есть примерно 1 млн походов в месяц. Таким образом, при средней цене билета в 300 рублей возможный дополнительный приток средств в кинопрокат в 2022 году может составить 3,3 млрд, или 8,1% от общей выручки кинотеатров по итогам 2021 года.

По состоянию на 15 февраля в список проектов, билеты на которые можно купить по «Пушкинской карте», входят 54 фильма и анимационный сериал. В их числе уже вышедшие в прокат картины (например, военная драма МАРИЯ. СПАСТИ МОСКВУ, триллер ДРУГОЕ ИМЯ, спортивная драма ЧЕМПИОН МИРА, криминальный экшн БУМЕРАНГ, фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ и другие), так и будущие кинопремьеры (драма КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, военный боевик ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ, спортивна драма МИСТЕР НОКАУТ и т.д.). Также с помощью карты можно купить билеты на советские картины: ОДИНОКИЙ ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА Александра Сокурова, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ Леонида Гайдая и другие. В перечне можно встретить несколько неигровых картин, а также анимационный сериал «Приключения Пети и Волка» (серии 1–7). Кроме того, на сайте указано, что через службу поддержки можно предложить другой фильм. В случае одобрения министерством культуры поступившего предложения, картина будет добавлена в перечень.

16.02.2022 Автор: БК