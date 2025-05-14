Premier запускает собственный киноклуб в городах России

Первое мероприятие в рамках проекта пройдет в Казани

Онлайн-кинотеатр Premier объявляет о запуске бесплатного киноклуба в городах России. Предполагается, что новый образовательный и культурный проект позволит сформировать в разных городах коммьюнити зрителей, интересующихся кино не только как развлечением, но и как искусством, профессией и частью современной культуры.

Киноклуб будет охватывать широкий круг тем: от истории кинематографа до современных трендов, от профессий в кино до жанров и визуального языка, от образов героев до авторских высказываний. Участники клуба смогут по-новому взглянуть на знакомые кинопроекты и открыть для себя ранее неизвестные.

Первым городом, где пройдут мероприятия киноклуба, станет Казань. Лекции также планируются в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В дальнейшем проект будет расширяться и на другие города и регионы России.

Предполагается проводить мероприятия в разных форматах: очные лекции в раз в месяц, онлайн-телемосты, паблик-токи и другие. Каждая встреча рассчитана на 1-1,5 часа и станет возможностью для зрителей не только узнать больше о кино, но и стать частью активного сообщества, объединенного интересом к культурному обмену и глубокому просмотру.

Первая лекция в Казани пройдет 28 мая в ДК Химиков и будет посвящена теме «Документации вымысла»: пограничной зоне между документальным и игровым кино. В июне и июле в Казани также пройдут лекции о зарождении советской документалистики и её влиянии на мировой кинематограф. Мероприятия пройдут в партнерстве с арт-резиденцией «Реактор» — одним из ведущих культурных сообществ города.