Фестиваль «Медвежонок 3» объявил состав «взрослого» жюри

Смотр пройдет с 30 мая по 1 июня в Перми.

Международный кинофестиваль «Медвежонок 3» объявлил состав «взрослого» жюри. В него вошли известные медиаменеджеры, шоураннеры, продюсеры, актеры театра и кино, сценаристы и режиссеры. Смотр пройдет с 30 мая по 1 июня в Перми.

В состав профессионального жюри вошли актеры Надежда Михалкова, Елизавета Ищенко и Эльдар Калимулин, режиссеры Илья Учитель и Руслан Братов, продюсеры Юлия Иванова, Илья Попов, Татьяна Цыварева, Алексей Троцюк, Рубен Джагинян и сценарист Роман Кантор

«Профессиональное жюри кинофестиваля «Медвежонок» – это почетные деятели индустрии, перед которыми стоит задача не только выбрать лучшего режиссера или лучший сценарий, а, самое главное, выступить наставниками для детского жюри. Именно на этих многоуважаемых известных взрослых смотрят дети-участники и думают, кем они станут, когда вырастут. Каждый год нас поддерживают актеры, режиссеры, продюсеры, писатели и сценаристы. И на третьем фестивале весь свет киноиндустрии представлен в нашем жюри, а особенно ценно, что каждый из них придет на красную дорожку всей семьей, со своими детьми – рассказал президент фестиваля Гавриил Гордеев.

В этом году фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» получил статус международного. Президентом кинофестиваля выступает Гавриил Гордеев, программным директором – кинокритик Егор Москвитин, а генеральным продюсером – Алена Семерикова.