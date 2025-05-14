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Трейлеры российских проектов оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards

Автор: БК

14 мая 2025

Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 29 мая

Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за минувший год. Среди них оказалось сразу несколько российских проектов. Также среди номинантов – американский фильм АНОРА, где значительные роли исполнили российские артисты.

Примечательно, что российские картины практически полностью оккупировали номинацию «Лучший иностранный трейлер драмы» – четыре из пяти мест в категории принадлежат отечественным проектам. 

Рекордсменом по числу номинаций среди полнометражных релизов стала военная драма НЮРНБЕРГ, она удостоилась сразу пяти номинаций – «Лучший иностранный трейлер драмы», «Лучший иностранный трейлер» в жанре триллера, «Лучший иностранный независимый трейлер», «Лучшая музыка в иностранном трейлере», «Самый оригинальный трейлер». 

Музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, в свою очередь, может выиграть награды в номинациях «Лучший иностранный трейлер драмы» (за один из двух роликов – финальный или трейлер «В полной темноте»), «Лучшая музыка в иностранном трейлере» (финальный трейлер) и «Лучший иностранный постер». 

Финальный трейлер сказки ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА претендует на звание «лучшего иностранного трейлера» для семейного фильма или анимации. 

Исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД получил две номинации – за лучшую музыку в иностранном фильме и «Лучший иностранный трейлер экшена».

Военная драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС номинирована в категории «Лучший иностранный трейлер драмы», а ромком ТУДА может получить награду за лучшую музыку в иностранном трейлере (за ролик «Маяк»). 

Сериал «Дети перемен» получил номинацию в категории «Лучший иностранный тизер». В свою очередь, ролик сериала «Любопытная Варвара» может быть признан лучшим среди иностранных трейлеров к мультфильмам или семейным проектам.  

Картина АНОРА пролучила три номинации – «Лучший независимый трейлер», «Лучший независимый тв-спот», «Лучший романтический ТВ-спот». 

Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 29 мая. 

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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