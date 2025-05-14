Предпродажи уикенда: «Туда» обгоняет «Оленя»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP), мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK) и хорроры БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (NKI) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (EXP).

Из двух комедий уикенда лидирует ТУДА с предварительным результатом 371,5 тысяч рублей. Новинка уступила лентам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и ОБЕ ДВЕ (502,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн), но обогнала картины ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и КИЛИМАНДЖАРА (67,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн).

В свою очередь, фантастическая комедия ОЛЕНЬ отметилась предпродажами в размере 220,1 тысяч рублей. Проект проиграл фильмам ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), но опередил ПРОКЛЯТОГО ЧИНОВНИКА (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТУР С ИВАНУШКАМИ 873,9 ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ 714,7 ОБЕ ДВЕ 502,1 ТУДА 371,5 ЛОТЕРЕЯ 242,9 МАМЕ СНОВА 17 223,6 ОЛЕНЬ 220,1 ЛАВСТОРИ 100,7 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4 КИЛИМАНДЖАРА 67,4

Предварительные продажи мультфильма ЦАРЬ ЦАРЕЙ составили 191,3 тысяч рублей. Это расположило анимацию ниже зарубежных проектов КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (429,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,4 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но выше отечественного мультфильма ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 429,7 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3 ЦАРЬ ЦАРЕЙ 191,5 ОГОНЕК-ОГНИВО 157,6

Из двух хорроров недели вперед вырвался survival-триллер БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ, предварительно заработавший 88,3 тысяч рублей. Новинка уступила большинству аналогов, включая картины АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (246,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22 млн), ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (137,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (105,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн).

В свою очередь, фильм ужасов СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР предварительно заработал 67,6 тысяч рублей. Новинка выступила вровень с картиной ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и превзошла аналоги КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время лента уступила проекту УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (74,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК 246,8 ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ 145,7 ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ 137,7 ПОДВОДНЫЙ КАПКАН 119,5 СИНЯЯ БЕЗДНА 2 105,5 БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ 88,4 УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА 74,1 СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР 67,6 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ 66,7 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Фото: кадр из фильма ТУДА

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14.05.2025 Автор: Никита Никитин