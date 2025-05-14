Предпродажи уикенда: «Туда» обгоняет «Оленя»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии ТУДА (NMG) и ОЛЕНЬ (CP), мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ (AK) и хорроры БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (NKI) и СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР (EXP).
Из двух комедий уикенда лидирует ТУДА с предварительным результатом 371,5 тысяч рублей. Новинка уступила лентам ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн) и ОБЕ ДВЕ (502,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн), но обогнала картины ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн) и КИЛИМАНДЖАРА (67,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,7 млн).
В свою очередь, фантастическая комедия ОЛЕНЬ отметилась предпродажами в размере 220,1 тысяч рублей. Проект проиграл фильмам ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,6 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), но опередил ПРОКЛЯТОГО ЧИНОВНИКА (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|873,9
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|714,7
|ОБЕ ДВЕ
|502,1
|ТУДА
|371,5
|ЛОТЕРЕЯ
|242,9
|МАМЕ СНОВА 17
|223,6
|ОЛЕНЬ
|220,1
|ЛАВСТОРИ
|100,7
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|74,4
|КИЛИМАНДЖАРА
|67,4
Предварительные продажи мультфильма ЦАРЬ ЦАРЕЙ составили 191,3 тысяч рублей. Это расположило анимацию ниже зарубежных проектов КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (429,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,4 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но выше отечественного мультфильма ОГОНЕК-ОГНИВО (157,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
|429,7
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|270,3
|ЦАРЬ ЦАРЕЙ
|191,5
|ОГОНЕК-ОГНИВО
|157,6
Из двух хорроров недели вперед вырвался survival-триллер БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ, предварительно заработавший 88,3 тысяч рублей. Новинка уступила большинству аналогов, включая картины АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (246,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 22 млн), ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (145,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,6 млн), ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (137,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,7 млн), ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (119,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (105,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн).
В свою очередь, фильм ужасов СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР предварительно заработал 67,6 тысяч рублей. Новинка выступила вровень с картиной ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ (66,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,5 млн) и превзошла аналоги КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн). В то же время лента уступила проекту УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА (74,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК
|246,8
|ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ
|145,7
|ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ
|137,7
|ПОДВОДНЫЙ КАПКАН
|119,5
|СИНЯЯ БЕЗДНА 2
|105,5
|БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ
|88,4
|УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА
|74,1
|СУЩНОСТЬ. СЕМЕЙНЫЙ КОШМАР
|67,6
|ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ШЕПОТ ВЕДЬМЫ
|66,7
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
Фото: кадр из фильма ТУДА
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14.05.2025 Автор: Никита Никитин