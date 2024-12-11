Официальная касса России: звезды на разогреве у Нового Года

Семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 удержала зрительское внимание и, как следствие, лидерскую позицию. При снижении сборов на 42,7% за второй уикенд лента заработала 139 млн рублей. Суммарная выручка за две недели составила 421 млн, что превышает итоговые сборы предыдущих двух частей (367 и 357 млн соответственно). Однако триквел заметно уступает предшественникам по количеству зрителей: 1,056 млн человек против 1,698 млн и 1,520 млн у первой и второй частей.

Второе место заняли пиратские релизы. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми чаще всего скрывалась анимация МОАНА 2, составила 90 млн рублей. Это значительно меньше, чем было на уикенде, когда стал доступен мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2 (130 млн).

Первая новинка недели оказалась на третьем месте. Комедия ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ с шестью топовыми артистами российского шоу-бизнеса под предводительством Сергея Светлакова освоила за первый уикенд 71,9 млн рублей. По стартовым сборам фильм производства студии Sverdлovsk и телеканала ТНТ обошел предыдущий релиз БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (66,8 млн), но уступил стартовавшей недавно комедии ЗЯТЬ (86,1 млн).

Российский мультфильм для самых маленьких МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС за первый уикенд заработал 43,8 млн рублей, опередив по сборам свои предыдущие части: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (38,8 млн) и 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн). Среди анимационных релизов этого года новая серия популярной франшизы стала третьей по стартам. Выше сборы были только у проекта ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (108 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн).

Со второго на пятое место опустилась разговорная комедия ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ, впервые показанная на фестивале «Новый сезон». Лента освоила 37,4 млн рублей, потеряв на втором уикенде существенные 56,8% от своих первоначальных сборов и повторив путь предыдущего релиза от «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (-57,9%). Выручка фильма составила 145 млн рублей, ровно столько же было на второй неделе у БЕЛЯКОВЫХ В ОТПУСКЕ (145 млн). Динамика сборов чуть опережает график вышедшей неделей ранее комедии ЗЯТЬ (139 млн за аналогичный период).

Историческая мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА демонстрирует отличную стойкость с выручкой 32,6 млн. Сумма сборов после пяти уикендов составила 567 млн рублей и уже на следующей неделе с большой вероятностью превысит тотал кинокомикса МАЙОР ГРОМ: ИГРА (576 млн).

Фильм ужасов ЕРЕТИК с кассой уикенда 17 млн рублей стал четвертым представителем жанра в официальном прокате, которому удалось в этом году преодолеть отметку в 200 млн.Выше сборы были только у хорроров УЖАСАЮЩИЙ 3 (тотал 337 млн), СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (393 млн) и СУБСТАНЦИИ (547 млн) от той же кинокомпании «Вольга». Падение показателей ЕРЕТИКА на четвертых выходных составило всего 22,1%, это самый лучший показатель в топ-10.

Семейная комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ заработала 14,4 млн рублей и увеличила свою кассу до 325 млн рублей. При этом падение сборов на четвертом уикенде составило 62,5%. Фильм уже преодолел бокс-офис предыдущей части ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (289 млн), хотя отстает по количеству зрителей – 997 тыс человек против 1,123 млн.

Еще одна семейная комедия МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО начала работу на девятой строчке. Фильм с Максимом Лагашкиным и Ириной Пеговой заработал за первый уикенд 13,7 млн рублей, что немного выше показателей похожего релиза ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (12,6 млн) с Антоном Богдановым и Натальей Чистяковой-Ионовой, и заметно выше стартовых сборов прошлогодней комедии ОДНА ДОМА (4,3 млн), которая выходила в те же даты.

Замыкает топ-10 костюмированная драма ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ. Картина с Рэйфом Файнсом и Жюльетт Бинош собрала за первый уикенд 10,3 млн и выступила на уровне таких работ, как ПО ФРЕЙДУ (11,3 млн) с Энтони Хопкинсом, МАРИЯ (10,5 млн) с Анджелиной Джоли и СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (10,2 млн) с Заком Эфроном.

Также в прокат вышли новогодняя комедия ПАПУ МАМЕ ЗАВЕРНИ с Дмитрием Нагиевым (12 место, 7,9 млн), фильм ужасов ДРУГОЙ МИР: ГОД ВОЛКА с Фрэнком Грилло (13 место, 7,7 млн), комедия УРАЛОЧКА с Александром Горбатовым (15 место, 6,2 млн) и боевик БЕЗМОЛВНОЕ БРАТСТВО с Джудом Лоу (18 место, 5,3 млн).

Общая касса топ-20 по итогам уикенда в России составила 533 млн рублей, с учетом стран СНГ – 707 млн. Это на 16,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 11% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате вторую неделю лидировала комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым ТЕЩА.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ

11.12.2024 Автор: Вероника Скурихина