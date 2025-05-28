Официальная касса России: силушка богатырская

Новый фильм для всей семьи СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА заработал на старте 55,6 млн рублей. Фэнтези Карена Оганесяна уступило цифрам премьерного уикенда фильма СОКРОВИЩА ГНОМОВ (80,8 млн), прошлогоднему аналогу, соединившему старую сказку с современностью, ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (62,6 млн) и недавнему семейному релизу «Атмосферы кино» ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (58,2 млн).

«Несмотря на широкую рекламную кампанию и огромную качественную представленность в кинотеатрах, мы для себя считаем первый уикенд в большей степени превью и делаем ставки на второй уикенд, когда «сарафан» фильма уже раскачается, каникулы полноценно начнутся, «Пушкинская карта» заработает, а День защиты детей привлечет ту аудиторию, которая видела массированную рекламу и хорошие отзывы, но не дошла в первые дни в кино, – подводит итоги стартового уикенда ассоциированный продюсер фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА Владимир Пермяков. – В стартовый уикенд наш СОЛОВЕЙ сгенерировал кинотеатрам треть от всех пришедших зрителей. А ведь именно детские походы создают основную выручку кинобара. Цифры продаж билетов СОЛОВЬЯ на будни и вторые выходные позволяют осторожно предположить, что «сарафан» работает и поток зрителей на нашу картину не спадает».

Подводный блокбастер КРАКЕН максимально близко подобрался к миллиарду. После шести недель проката выручка фильма Николая Лебедева достигла 995 млн. Это превышает тоталы исторического экшна СЕРДЦЕ ПАРМЫ (932) и фантастического ВТОРЖЕНИЯ (962). Лента по-прежнему демонстрирует невысокое падение сборов (на 18,8%) в топ-10 и самую высокую посещаемость – 13 человек на сеанс.

На третьем месте задержались короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошедшей неделе преимущественно скрывался кинокомикс ГРОМОВЕРЖЦЫ*. Сборы пиратских релизов составили 29,5 млн рублей, всего на 6,1% ниже показателей прошлой недели.

На четвертом месте оказалась анимационная новинка ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». Продолжение сказочной истории 2021 года освоило за первый уикенд 25,4 млн рублей. Российский мультфильм на 9,3% уступил первой части ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (28 млн), а также свежему релизу МАРАКУДА (43,3 млн) производства той же Кинокомпании СТВ и студии «Воронеж», но опередил сборы сиквела МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (22,5 млн).

Военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ с кассой 24,9 млн рублей замкнула топ-5. Экранизация одноименной повести Бориса Васильева заработала в общей сложности 610 млн и максимально приблизилась к тоталу ближайшего аналога ПРАВЕДНИК (638 млн).

На второй неделе романтическая комедия ТУДА «сбросила скорость» и потеряла 43,8% от стартовой кассы. Фильм с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум по итогам уикенда освоил 12,8 млн, а суммарно с учетом превью заработал уже 51,3 млн. Это больше, чем было у недавних релизов «НМГ Кинопрокат» ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (47,6 млн) и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (44,3 млн).

Камерная, но звездная комедия ПАРА НА ПАРУ стартовала с седьмой строчки. Фильм, где семейные войны ведут Алесандр Робак, Ирина Горбачева и Дмитрий Чеботарев, заработал 9,2 млн рублей, что заметно меньше стартовых сборов недавних комедий БЕС ПОПУТАЛ (16 млн) и ОЛЕНЬ (14,8 млн). Фильм оказался наименее посещаемым в топ-10: в среднем на сеанс приходили 4 человека.

Военная драма ГРУППА КРОВИ привлекла 8,9 млн рублей, за три недели освоив129 млн рублей и опередив финальные сборы февральского релиза ВОЙНА И МУЗЫКА (112 млн).

Восьмую неделю в первой десятке проводит комедия БАТЯ 2. ДЕД с кассой 7,8 млн рублей. Суммарная выручка составила 1,585 млн рублей. В этом году дольше в топ-10 работал только музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (9 недель).

Замкнула десятку лучших комедия с элементами фэнтези СОКРОВИЩА ГНОМОВ. За месяц фильм с Никитой Кологривым заработал 157 млн рублей, опередив тотал ближайшего аналога ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (144 млн).

Также в прокат вышли триллер КРУТОЙ ПОВОРОТ (12-е место, 6,3 млн), индонезийский хоррор АСТРАЛ: ДОЛГ КРОВИ (14-е место, 4,8 млн) и корейский фильм ужасов ЧЕРНЫЕ СВЯЩЕННИКИ (18-е место, 2,9 млн)

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 268 млн рублей, с учетом стран СНГ – 410 млн. Это на 9,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 25,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышел кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА.

Фото: кадр из фильма СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА

28.05.2025 Автор: Вероника Cкурихина