Фестиваль кубинского кино пройдет сразу в трех городах России

С 28 мая по 1 июня зрители смогут посетить бесплатные показы четырех картин

В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде начинает свою работу Фестиваль кубинского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Кубинского института кинематографического искусства и промышленности (ИКАИК).

С 28 мая по 1 июня зрители смогут посетить бесплатные показы четырех картин: исторической драмы ХОСЕ МАРТИ: ГЛАЗ КЕНАРЯ, романтической драмы РАССКАЗЫ ДРУГОГО ДНЯ, а также двух совместных проекта СССР и Кубы – Я – КУБА Михаила Калатозова и КАПАБЛАНКА Мануэля Эрреры.

Смотр станет частью программы двусторонних киномероприятий между Россией и Республикой Куба. Планируется, что ответный Фестиваль российского кино будет организован РОСКИНО на Кубе в этом году.

Фото: кадр из фильма ХОСЕ МАРТИ: ГЛАЗ КЕНАРЯ