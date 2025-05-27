Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате

Принять участие можно до 26 июня включительно

Фонд кино начал прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во втором и третьем кварталах 2025 года.

Заявки будут приниматься до 26 июня включительно.

Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.

Фото: Фонд кино