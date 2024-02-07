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Аналитика


Официальная касса России: падение сборов «Мастера и Маргариты» составило минимальные 6 процентов

Лучшей новинкой стала комедия «Конец Славы»

За минувшую четырехдневку МАСТЕР И МАРГАРИТА заработал 395 млн рублей, снижение кассы составило минимальные 5,6%. Для второго уикенда, на который не выпадали праздничные дни, это пятый результат в истории российского проката и лучший – среди отечественных релизов. Общая касса ленты уже в понедельник преодолела миллиардную отметку.

Серебро на уикенде досталось комедии КОНЕЦ СЛАВЫ. Фильм освоил 128 млн рублей – уверенный старт обеспечили необычный концепт и сильный актерский состав во главе с Павлом Деревянко. Новинка опередила такие релизы, как БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (107 млн) и НЕПОСЛУШНИК (87,4 млн).  

«Фильм отлично стартовал, по верхней планке ожиданий. По нашим прогнозам, он должен был собрать 110 миллионов рублей. Все, что оказалось сверх, стало прекрасной неожиданностью. Старт в районе 130 миллионов для комедии с небольшим рекламным бюджетом – замечательное достижение», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер фильма КОНЕЦ СЛАВЫ Марюс Вайсберг.

Бронза на минувшей неделе досталась БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ. Холдовер пополнил свою копилку на 69,6 млн рублей, его общая выручка достигла 2,825 млрд. Это седьмой показатель за всю историю российского проката. Ближайший соперник ленты – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,972 млрд).

На четвертую позицию опустился ХОЛОП 2. Тотал его сборов вырос до 3,685 млрд.

С пятого места и 62,4 млн рублей начал прокат семейный релиз Я – МЕДВЕДЬ. Картина немного опередила недавних ХОККЕЙНЫХ ПАП (58 млн).

Планка сборов в 1 млрд рублей покорилась на прошлой неделе мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. По итогам уикенда на счету проекта было 1,021 млрд.

Только восьмой в чарте смогла стать комедийная мелодрама МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА.  Выручка ленты составила 18,2 млн рублей, что на 52,2% ниже стартовых цифр первой части франшизы (38,1 млн).

С девятой позиции стартовал хоррор ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ, сумевший привлечь 13,6 млн рублей. Это сопоставимо с показателями таких лент, как ЗАКЛЯТЬЕ. ПЕРВОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ (13,1 млн) и РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (12,4 млн).

Также в прокат вышли драма ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (5,1 млн, двенадцатое место), мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ МОНСТРОВ (3,0 млн, пятнадцатое место) и фильм ужасов БАГРОВЫЙ РАССВЕТ (1,7 млн, семнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 880 млн рублей, с учетом стран СНГ – 965 млн. Это на 0,4% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 26,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

07.02.2024 Автор: Максим Острый

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