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Аналитика


Официальная касса России: мастер своего дела

«Пальма 2» осталась на первом месте, новинка с Джейсоном Стэйтемом заняла вторую строчку

Приключенческая лента ПАЛЬМА 2 сохранила лидерство в прокате с минимальным падением сборов 8,9%. Первая часть похождений овчарки после второго уикенда потеряла немногим больше (-11,3%). Сборы второй недели сиквела составили 133 млн, а общая сумма достигла 360 млн. На данный момент лента на 43,7% опережает график первого фильма (252 млн после двух уикендов). Проект с Виктором Добронравовым занимает восьмое место среди самых успешных российских релизов этого года, следующий рубеж – результат семейной комедии МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ БА (375 млн).

Боевик МАСТЕР стартовал со второго места. Творческий тандем актера Джейсона Стэйтема и режиссера Дэвида Эйра за первые выходные заработал 112 млн рублей и статус самого успешного старта для зарубежных релизов этого года. Предыдущий рекорд принадлежит турецкой комедии ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (102 млн). Сборы нового экшн-фильма значительно превзошли стартовые показатели таких аналогов, как ВОРОН (86,2 млн), ПЕРЕВОДЧИК (69,1 млн) и БОРДЕРЛЕНДС (68,2 млн). А среди релизов дистрибьютора Global Film экранизация романа из цикла «Левон Кейд» заняла второе место, уступив только комедийному экшну ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (207 млн) с тем же Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Фантастическая комедия ЖДУН удивила минимальным падением 3,6%. Фильм, основанный на популярном интернет-меме, заработал еще 90,4 млн рублей, увеличив кассу до 239 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти итоговые сборы таких прошлогодних семейных картин, как НЕ ОДНА ДОМА (219 млн), НЕПОСЛУШНИКИ (218 млн) и ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (178 млн).

На седьмом уикенде музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА покинул топ-3 с выручкой 54,5 млн рублей. Больше на данном этапе проката брали только ЧЕБУРАШКА (160 млн), МАСТЕР И МАРГАРИТА (91 млн) и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (56 млн). Всего в копилке проекта с Юрой Борисовым – 1,551 млрд. Это восемнадцатое место среди самых успешных отечественных релизов. Строчкой ниже остался фантастический фильм СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,533 млрд).

Киносказка ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА освоила на четвертой неделе 54,5 млн рублей и преодолела отметку в 500 млн рублей, превзойдя результаты другого фэнтези-релиза компании «Наше кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД: 528 млн против 468 млн.

Подростковая спортивная драма ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ начала работу с шестого места. Гоночное кино заработало 22,9 млн рублей. Это больше, чем было у схожих по жанру НАХИМОВЦЕВ (19,8 млн), МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн), ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (8,5 млн). Средняя посещаемость фильма составила 9 человек на сеанс, это самый низкий показатель в топ-10.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывалась БЕЛОСНЕЖКА, составила 22,1 млн рублей. Это на 18,5% меньше сборов пиратских релизов предыдущей недели.

Ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК заработал на шестой неделе 20 млн рублей. Общая касса достигла 659 млн рублей, превзойдя тотал других картин с советским сеттингом: ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (650 млн) и ПРАВЕДНИК (638 млн).

На девятом месте стартовал хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КОМНАТА 666 с выручкой 14,6 млн рублей. Это близко к показателям таких аналогов, как АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ (14,9 млн) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД №13 (14,6 млн). Фильм ужасов World Pictures занял пятое место среди стартов индонезийских картин в российском прокате.

На второй неделе в топ-10 поднялся анимационный фильм 200% ВОЛК. Сиквел потерял небольшие 25,9% от первоначальных сборов и заработал 12,2 млн рублей. В сумме у релиза уже 37,3 млн. Австралийский мультфильм вошел в тройку самых успешных анимационных релизов этого года, превзойдя показатели ленты КАЯРА: ПУТЬ СУДЬБЫ (28,4 млн), но заметно отстает от показателей 100% ВОЛК: 37,3 млн против 75,5 млн после двух уикендов.

Также в прокат вышли якутская спортивная драма СПИД СТАР (13-е место, 9,9 млн), фильм ужасов ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (14-е место, 9,5 млн), летний ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (18-е место, 5,2 млн), триллер с Дэйзи Ридли ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ (19-е место, 3,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 608 млн рублей, с учетом стран СНГ – 644 млн. Это на 1,23% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 22,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю работала музыкальная сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Фото: кадр со съемок фильма ПАЛЬМА 2

02.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина

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