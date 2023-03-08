Официальная касса России: в упорной борьбе золото завоевали «Беспринципные в деревне»

Комедия БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ заработала на старте 107 млн рублей, что выше показателей НЕПОСЛУШНИКА 2 (90,6 млн), но немного уступает МАРАФОНУ ЖЕЛАНИЙ (118 млн). Успех новинке обеспечил звездный актерский состав и популярность сериального первоисточника.

«Мы рады результату первого уикенда фильма. Наши ожидания в общем и целом оправдались, хотя в индустрии обсуждались разные прогнозы. НЮРНБЕРГ пришел на нашу дату сравнительно недавно, и мы, конечно, не рассчитывали на появление такого конкурента. Но мы рады, что, несмотря на это, сборы оказались достойными и мы получили первое место по итогам уикенда», – рассказал в интервью БК продюсер фильма БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ Данила Шарапов.

Судебная драма Николая Лебедева, в свою очередь, начала прокат со 102 млн рублей. Результат НЮРНБЕРГА, привлекшего зрителей мощным кастом и известностью исторического события, оказался сопоставим с выручкой СОБИБОРА (104 млн).

«Объективно НЮРНБЕРГ показал на старте хорошие результаты, однако прошел в створе наших ожиданий по нижней границе. Конечно, хотелось бы более высоких цифр, но мы же понимаем, что это не попкорновое кино. Зритель должен осознанно выбрать этот фильм для просмотра, и он это делает», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.

Военная драма ПРАВЕДНИК, замкнувшая тройку лидеров, по итогам трех уикендов освоила 455 млн рублей, превысив итоговые цифры 28 ПАНФИЛОВЦЕВ (367 млн) и БИТВЫ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (416 млн).

Сиквел АВАТАРА за уикенд пополнил свой счет на 44,5 млн рублей. ПУТЬ ВОДЫ заработал, по доступным данным, в общей сложности 1,130 млрд.

Пятым в чарте стал ЧЕБУРАШКА, чья выручка на минувшей неделе достигла 6,622 млрд.

Сборы НЕПОСЛУШНОЙ, расположившейся на шестой строчке чарта, добрались до отметки в 239 млн рублей. Это выше итоговых цифр проектов ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (235 млн) и ХОЧУ ЗАМУЖ (233 млн).

Мультфильм ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК заработал на старте 18 млн рублей. Это выше показателей картины ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн) и немного меньше, чем было у АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (20,3 млн).

Сборы семейной комедии ПАПЫ ПРОТИВ МАМ обрушились на 78,1%. Общая касса ленты достигла 93,7 млн, что выше итоговых цифр МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (77,6 млн).

На девятое место в рейтинге опустился хоррор БЕШЕНСТВО, заработавший за уикенд 15 млн рублей. Падение его сборов составило 68,9%, общая касса достигла 75 млн. Это больше, чем смогли освоить проекты ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА (73,1 млн) и КАЗНЬ (56,3 млн).

Лучший старт в истории компании «Кинологистика» продемонстрировал фильм ужасов АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ. За первый уикенд хоррор освоил 13,3 млн, почти в два раза опередив ленту АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ (6,9 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов БОЙСЯ ТИШИНЫ (5 млн, четырнадцатая строчка) и драма ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (3,1 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 481 млн рублей, с учетом стран СНГ – 520 млн. Это на 39,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 84,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда рейтинг возглавлял фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ.

08.03.2023 Автор: Максим Острый