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Аналитика


Официальная касса России: в отсутствие студийных новинок бокс-офис России продолжил падение

Лидером чарта четвертую неделю подряд остается «Анчартед: На картах не значится»

Экранизация серии видеоигр АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ за четыре недели проката заработала почти 1,04 млрд рублей. Ее отставание от ВАРКРАФТА (1,322 млрд) сократилось до 284 млн рублей.

Со второй строчки стартовала лучшая новинка уикенда – российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ. Ее касса составила 45,3 млн рублей, что сопоставимо с показателями СВИНГЕРОВ (48,1 млн) и более чем в три раза лучше цифр, которых за первый уикенд смог добиться ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (13,6 млн). 

Падение сборов спортивного байопика МИСТЕР НОКАУТ составило 46,9%. Это несколько мягче, чем было у проектов ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (-56,2%) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (-57,1%). Всего на счету картины 136 млн рублей.

Опустившийся на четвертую строчку детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ смог привлечь еще 29,7 млн рублей. Общая копилка ленты достигла 524 млн.

Замкнула пятерку лидеров комедия ЛУЛУ И БРИГГС, чьи сборы упали на 39,3%. У СОБАЧЬЕЙ ЖИЗНИ касса сокращалась в своей время на 48,7%, у ее сиквела – на 56,1%. Всего на счету фильма с Ченнингом Татумом в главной роли – 90,2 млн. 

Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ заработал на втором уикенде 12,3 млн рублей, потеряв внушительные 60,5%. Впрочем, это все равно мягче снижения сборов ПОНЧАРОВ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (-72,4%).  

Еще одна новинка недели, анимационные ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, смогла освоить на старте 8,3 млн рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы занять седьмую строчку. Картина стартовала почти в два раза слабее ТВОРЦОВ СНОВ (15,5 млн).

Также в прокат вышла драма ОТ КУТЮР (2,7 млн, шестнадцатое место). 

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 261 млн рублей, с учетом стран СНГ – 275 млн. Это на 37,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 63,9% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

10.03.2022 Автор: Максим Острый

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