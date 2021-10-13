Официальная касса России: лидерство в российском прокате сохранил «Веном 2»

ВЕНОМ 2 остался на первом месте российского бокс-офиса, несмотря на падение сборов в размере 66,3%. По этому показателю картина расположилась между проектами МОРТАЛ КОМБАТ (68,4%) и ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ (64,3%). Всего в ее активе 1,59 млрд рублей. Это выше, чем было за аналогичный период у оригинала (1,422 млрд).

25-я картина о Джеймсе Бонде, НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ, заработала за первый уикенд 327 млн. Это уступает цифрам фильма 007: СПЕКТР (371 млн), однако выше показателей проекта 007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (259 млн). Главной причиной такого старта могла стать некоторая пресыщенность зрителей крупными голливудскими проектами.

«В отличие от той же ДЮНЫ, где наличествовал огромный фактор новизны, Бонду в этом плане не повезло, так как это уже пятый фильм с Дэниелом Крейгом. Поэтому здесь достаточно сложно придумать что-то, что привело бы нового зрителя. Наверное, в этом как раз заключается определенная ограниченность фильмов про Бонда с Крейгом», – рассказал в интервью ЭБК генеральный директор UPI Вадим Иванов.

Превью-показы принесли мультфильму СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР 73,2 млн рублей – этого оказалось достаточно, чтобы картина заняла в рейтинге третье место. Посещаемость в выходные достигала 55 человек на сеанс, что почти совпадает с показателями превью проекта БОСС-МОЛОКОСОС 2 (56 зрителей на сеансе).

В копилке ДЮНЫ после четвертого уикенда 1,42 млрд рублей. Это третий показатель среди игровых проектов UPI. Замкнул пятерку лидеров мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС 2, на счету которого уже 939 млн.

Документальная картина о Сергее Бодрове-младшем, НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ, стартовала с восьмой строчки бокс-офисе. В ее активе 2,6 млн рублей за уикенд и 3,1 млн – с учетом превью. Это выше цифр таких проектов как СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК (1,6 млн) и ТАНЦОВЩИК (1,3 млн).

Замкнул первую десятку новый выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 131. ДРУЖБА – ЭТО ГЛАВНОЕ! (1,7 млн), показавший лучший результат серии с апреля 2021 года.

Также в прокат вышло драмеди СУПЕРЗВЕЗДА (1,0 млн, 14 место) и фильм ужасов КУРОРТ (0,7 млн, 16 место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 826 млн рублей, с учетом стран СНГ – 914 млн. Это на 32,8% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 228% больше, чем было на аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм СТРЕЛЬЦОВ.

13.10.2021 Автор: Максим Острый