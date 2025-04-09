Официальная касса России: зов предков

Продолжение народной комедии БАТЯ 2. ДЕД произвело настоящий фурор в кинотеатрах: за первые выходные фильм заработал 545 млн рублей, превзойдя итоговые сборы первой картины (508 млн). Проект с Евгением Цыгановым в главной роли поставил персональный рекорд в фильмографии актера. Предыдущий успех принадлежал экранизации МАСТЕР И МАРГАРИТА (418 млн). История одного лета у дедушки обошла показатели таких весенних блокбастеров, как ЭКИПАЖ (465 млн) и ВЫЗОВ (426 млн). А среди самых успешных стартов вне новогодних праздников лучше выступили только ЛЕД 2 (580 млн) и ВИЙ (579 млн). Релиз также побил рекорд посещаемости в топ-10: в среднем на сеанс приходили 31 человек. Это лучший результат после окончания новогодних каникул.

«Самое крутое и ценное, что сделала команда по маркетингу – возобновила «сарафан», который заставил сработать первый фильм, и мы увидели, что этот «сарафан» не испортился и продолжает действовать. Я даже сталкивался с тем, что многие люди начали пересматривать первую часть с появлением рекламы второй. Соответственно, доверие к бренду первой истории было таким сильным, что люди активизировались и пошли в кинотеатры», – прокомментировал результат соавтор сценария и продюсер картины Антон Зайцев.

На втором месте с падением сборов на 44% оказался боевик МАСТЕР. Фильм с Джейсоном Стэйтемом освоил за выходные 62,5 млн рублей, а суммарно заработал уже 209 млн. Это выше тоталов таких аналогов, как ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (136 млн), КРУШЕНИЕ (164 млн), БОРДЕРЛЕНДС (166 млн) и НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (197 млн).

На третьей неделе семейный фильм ПАЛЬМА 2 принес кинотеатрам 55,8 млн рублей, потеряв с окончанием школьных каникул существенные 58,2%. Картина о дружбе овчарки и медвежонка заработала в общей сложности 443 млн рублей, превзойдя итоговые показатели семейного релиза МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (380 млн) и первой ПАЛЬМЫ (346 млн).

Аналогичное резкое падение сборов из-за отсутствия ЦА в кинозалах ощутила на себе фантастическая комедия ЖДУН (-54,2%). Фильм об инопланетянине из мема с кассой уикенда 41,4 млн рублей заработал в совокупности 298 млн, обойдя сборы семейного фильма ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (248 млн).

Замыкает первую пятерку музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА с выручкой 29,2 млн рублей. Лента уже готовится к выходу в онлайн-кинотеатрах, но продолжает пополнять свою кассу. В копилке фильма уже 1,593 млрд рублей. Это восемнадцатое место среди самых успешных российских релизов. На этой неделе картине с Юрой Борисовым покорится следующий рубеж – сборы военной драмы СТАЛИНГРАД (1,621 млрд).

Сказочная комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА освоила за уикенд 23,7 млн рублей. За пять недель фильм заработал 561 млн и стремительно приближается к результату другого фэнтези-релиза кинокомпании «Наше кино» БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (604 млн).

С седьмой строчки стартовала зарубежная новинка СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА. За первые выходные фэнтези-хоррор принес кинотеатрам 17,5 млн рублей, превзойдя стартовые показатели другой ленты студии А24 МАКСИН ХХХ (13,8 млн), но изрядно уступив таким прошлогодним релизам «Вольги», как НЕЧИСТЬ (43 млн) и ЕРЕТИК (74,4 млн). Не помог фильму и звездный актерский состав: средняя посещаемость проекта с Дженной Ортегой и Полом Раддом составила семь человек на сеанс. Это худший показатель в топ-10.

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывалась БЕЛОСНЕЖКА, составила 11,2 млн рублей. Это на 49,5% меньше сборов пиратских релизов предыдущей недели.

Ретро-детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК с выручкой 10 млн рублей сохраняет позицию в топ-10 уже седьмую неделю. Общие сборы картины достигли 674 млн рублей. На данный момент это четвертое место в списке самых успешных лент этого года.

Спортивная драма ЖИГА. НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ снизила темпы сборов на 58,4% и заработала 9,5 млн рублей. Касса фильма после двух уикендов составила 38,8 млн. Это больше, чем было у прошлогодней ленты МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (29,2 млн).

Также в прокат вышли костюмированная драма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (12-е место, 6,6 млн), триллер ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (13-е место, 6,2 млн) и хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ. ОДЕРЖИМАЯ (15-е место, 4,5 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 856 млн рублей, с учетом стран СНГ – 951 млн. Это на 40,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 127% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате третью неделю удерживала лидерство музыкальная сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Фото: кадр со съемок фильма БАТЯ 2. ДЕД

09.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина