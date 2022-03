Официальная касса России: бокс-офис возглавил новый фильм-концерт южнокорейской группы BTS

Фильм-концерт BTS PERMISSION TO DANCE: ON STAGE – SEOUL, работавший только в субботу и лишь на 224 площадках, смог освоить 68,7 млн рублей. Это лучший показатель в истории компании CoolConnections, превысивший цифры таких проектов как BTS WORLD TOUR: LOVE YOURSELF IN SEOUL (61,8 млн) и BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ. ФИЛЬМ (49,6 млн).

«Наши ожидания по сборам оправдались. Это не первый показ концертов данной группы, но первый – в прямой трансляции. Осмелюсь предположить, что это самая успешная прямая трансляция на нашем рынке», – рассказала в интервью ЭБК генеральный директор компании CoolConnections Надежда Котова.

Опустившийся на вторую строчку АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ потерял минимальные 13,7% от сборов предыдущей недели. Общая касса проекта достигла 1,169 млрд рублей – это выше итоговых цифр ФОРСАЖА 9 (1,157 млрд).

Российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ освоила за уикенд 38,3 млн рублей. Снижение кассы составило 15,5%, общая выручка достигла 149 млн. Таким образом, картина опередила промежуточный результат ОДИННАДЦАТИ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (138 млн) и в чарте самых кассовых российских релизов года поднялась на третью ступень.

Общие сборы спортивного байопика МИСТЕР НОКАУТ выросли до 201 млн рублей, отставание от итоговых цифр ПОДДУБНОГО сократилось до 16,4 млн.

Замкнул первую пятерку еще один холдовер – СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Его текущие результаты (585 млн) превысили итоговые цифры КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ (581 млн).

Боевик НАЕМНИК расположился на шестой строчке. Фильм с Крисом Пайном заработал 22,7 млн рублей, что примерно соответствует уровню таких проектов как ЗАСТУПНИК (23,9 млн) и ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (22,2 млн).

На десятое место смог попасть еще один экшн – ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ. В рамках превью-показов фильм с Мэлом Гибсоном в одной из главных ролей заработал 6,6 млн рублей.

Также в прокат вышли хорроры ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (6,1 млн, одиннадцатое место) и ПОТУСТОРОННЕЕ (6,0 млн, двенадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 335 млн рублей, с учетом стран СНГ – 381 млн. Это на 28,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

