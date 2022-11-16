Официальная касса России: лидер проката остался неизменным

СЕРДЦЕ ПАРМЫ заработало за уикенд 57,8 млн рублей. Картина шестую неделю подряд возглавляет чарт, что является рекордом для отечественных фильмов. Всего на ее счету 769 млн. Это выше итоговых цифр проектов САЛЮТ-7 (756 млн) и СОЮЗ СПАСЕНИЯ (719 млн).

Сборы картины ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР снизились на минимальные 16,9%, а посещаемость составила высокие 23 человека в среднем на сеанс – сказались коллективные походы школьников. Общая касса ленты достигла 138 млн рублей, что близко к цифрам ТОБОЛА (139 млн).

Комедия ЛЮБОВНИКИ поднялась на третье место в рейтинге, а ее выручка по сравнению с первым уикендом снизилась на 42% и составила 34,8 млн рублей. В общей сложности фильм заработал 111 млн, опередив картину СЕМЬ УЖИНОВ (106 млн).

Лучшей новинкой недели стала семейная лента ВОЛШЕБНИКИ. Фильм стартовал с 30,9 млн рублей с учетом превью, что выше цифр МОЕЙ УЖАСНОЙ СЕСТРЫ (26,6 млн) и ЛЕГЕНД ОРЛЕНКА (14,6 млн), но меньше, чем было у ГРОЗНОГО ПАПЫ (43 млн).

Общая касса замкнувшей пятерку лидеров ЛИБЕРЕИ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ превысила отметку в 200 млн рублей. Это выше итогового результата МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (191 млн).

Мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА потерял 64,9% от кассы предыдущего уикенда. В общей сложности лента заработала 148 млн рублей, это четвертый показатель среди отечественных анимационных проектов этого года.

Триллер НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО стартовал с седьмого места в рейтинге и 14,2 млн рублей. Для дистрибьютора Capella Film это второй старт года после хоррора ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн).

Отечественный триллер ПО-МУЖСКИ занял в чарте восьмое место, заработав на старте 14,4 млн рублей с учетом превью. Фильм немного уступил КОЛЛЕКТОРУ (15,9 млн), но смог опередить КАЗНЬ (10,9 млн).

Также в прокат вышли фантастика СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (5,3 млн рублей, 11-е место), триллер ЗАГОВОР В КАИРЕ (2,1 млн, 19-е место) и вестерн ЗЕМУН (2 млн, 20-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 303 млн рублей, с учетом стран СНГ – 387 млн. Это на 41,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 0,7% ниже, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ВЕЧНЫЕ.

16.11.2022 Автор: Максим Острый