Официальная касса России: новые рекорды «Чебурашки»

Семейная картина ЧЕБУРАШКА на минувшей неделе стала самым кассовым проектом в истории российского проката, опередив итоговые показатели АВАТАРА (3,517 млрд рублей). В воскресенье выручка ленты превысила недостижимый ранее рубеж в 4 млрд. Всего за четырехдневку картина освоила 834 млн – это рекорд по сборам за третий уикенд в прокате.

Со второй позиции стартовала новая работа Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ. За уикенд новинка освоила 207 млн рублей – это лучший показатель для иностранного кино с момента выхода на экраны ленты АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (330 млн). Однако достичь цифр ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (283 млн) или ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (272 млн) картине все же не удалось.

«Мы отчетливо понимали, что 12 января будет крайне сложной датой для выхода фильма. Так что наш результат – на 25 процентов хуже старта ДЖЕНТЛЬМЕНОВ – мы восприняли как ожидаемый и как логичный предвестник работы с тандемом народного режиссера Гая Ричи и народного артиста Джейсона Стэйтема на длинной дистанции», – рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина.

Третью строчку в чарте занял АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ – именно этот фильм в большинстве случаев демонстрируется перед различными, как правило, короткометражными проектами в рамках так называемого предсеансового обслуживания. Сборы картины Джеймса Кэмерона по итогам уикенда, по доступным данным, составили 191 млн рублей.

До 453 млн рублей довел свою кассу мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5, продолжающий стремиться к цифрам предыдущей части франшизы (501 млн). По итогам уикенда лента опередила ФИННИКА (443 млн), став самым успешным анимационным релизом прошлого года.

Замкнула пятерку лидеров нидерландская семейная лента ОДНИ НА КАНИКУЛАХ, заработавшая за уикенд 29,4 млн рублей. Это выше недавних ПРИКЛЮЧЕНИЙ ТЕДДИ (20 млн).

В десятку лучших пробилась еще одна новинка – хоррор КРОВЬ. Лента освоила 8,8 млн рублей, что почти совпадает с показателями проектов ВЗАПЕРТИ (8,6 млн) и ОСТРОВ ПРИЗРАКОВ (8,2 млн).

Также в прокат вышли мультфильм УМКА (5,6 млн рублей, 11-е место), семейная картина КАСПЕР (4,1 млн, 12-е место) и комедия БИТВА ШЕФОВ (1,2 млн, 19-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,377 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,475 млрд. Это на 34,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 6,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ.

18.01.2023 Автор: Максим Острый