Официальная касса России: «Онегин» сохранил лидерство

На второй неделе проката касса ОНЕГИНА составила 167 млн рублей, сборы фильма снизились на 49,8%. Общая выручка проекта достигла 558 млн, что делает его самым успешным релизом в продюсерской карьере братьев Андреасян. Другая недавняя экранизация литературной классики, МАСТЕР И МАРГАРИТА, за аналогичный отрезок времени зарабатывала 957 млн.

Показы с предсеансовым обслуживанием за уикенд принесли кинотеатрам 115 млн рублей. За неделю их сборы прибавили 4,8%.

На третью строчку в чарте опустилась мелодрама ЛЕД 3. В активе ленты – 1,801 млрд рублей, что является двенадцатым показателем среди всех российских релизов.

С четвертого места и 57,3 млн рублей стартовала военная драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР». Новинка немного опередила НЕБО (55,3 млн) и более чем в восемь раз улучшила показатели СВИДЕТЕЛЯ (6,7 млн).

«Фильм превзошел прогнозы аналитиков и показал хороший старт, который демонстрирует, что нужно снимать больше патриотического кино. Мы с прокатчиком ожидали подобного результата, так как понимали и чувствовали, что такие картины нужны. «Атмосфера кино» согласилась заниматься прокатом фильма после прочтения сценария, то есть мы нашли дистрибьютора еще до начала съемок. Так же и канал «Россия 1» стал партнером картины на этапе сценария. Симбиоз телеканала и сильной прокатной компании дал свои результаты, чем я очень доволен», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» Максим Королев.

Замкнула пятерку лучших драма МАСТЕР И МАРГАРИТА, чья касса достигла 2,236 млрд рублей. Фильм занимает восьмое место в чарте самых успешных российских релизов. Его ближайший конкурент – Т-34 (2,274 млрд).

Падение сборов романтической комедии АДАМ И ЕВА составило 59,3%, общая выручка достигла 140 млн рублей. Это выше итоговых цифр таких лент, как БЫТЬ (122 млн) и ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (115 млн).

Фантастическая трагикомедия ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ заработала на старте 12,5 млн рублей. Проект студии A24 с Николасом Кейджем в главной роли немного обошел прошлогодний фильм ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн).

Замкнул первую десятку мексиканский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО, заработавший 10,8 млн рублей. Его результат оказался сопоставим с цифрами ленты ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (11,1 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (3,9 млн, пятнадцатое место), комедия НЕСПЯЩИЕ В СЕУЛЕ (3,0 млн, семнадцатое место) и драмеди ФРАУ (2,2 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 568 млн рублей, с учетом стран СНГ – 696 млн. Это на 41,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 32,0% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ.

Фото: кадр из фильма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

20.03.2024 Автор: Максим Острый