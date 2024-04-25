top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Валерий Федорович и Евгений Никишов основали международную компанию Melting Pot Production

Валерий Федорович и Евгений Никишов основали международную компанию Melting Pot Production

Автор: БК

25 апреля 2024

Одним из первых проектов стал англоязычный дебют Наташи Меркуловой и Алексея Чупова Override

Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов создали международную компанию Melting Pot Production. По сообщению Deadline, творческий тандем, в прошлом управлявший компаниями 1-2-3 Production и «Место силы», в прошлом году релоцировался в Лос-Анджелес. 

Одним из первых проектов Melting Pot Production стал англоязычный дебют Наташи Меркуловой и Алексея Чупова OVERRIDE, который сейчас находится на стадии постпродакшна.

В центре повествования ленты – 31-летний таксист Рон, в машину к которому садится 16-летняя Бекка. Однако девушка не знает, что ее водитель – серийный убийца. Главные роли в картине исполнили Джо Коул («Острые козырьки») и Тиган Крофт («Титаны»).

Ожидается, что проект будет представлен на Каннском кинорынке.

Фото: кадр из фильма OVERRIDE

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Касса четверга: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее
Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 апреля 2024 года
Подробнее
Деловая программа ММКФ открылась дискуссией о продвижении российского кино на зарубежные площадки
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Официальная касса России: «Сто лет тому вперед» показал шестой старт 2024 года
Подробнее
Sony Pictures включилась в борьбу за Paramount Global
Подробнее
Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»
Подробнее
«Карина» стала самым кассовым якутским фильмом в истории
Подробнее
В рамках «Золотого ворона» прошли творческие встречи с Андреем Золотаревым и Светланой Камыниной
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Блиндаж» уступает «Девятаеву»
Подробнее
На ММКФ открылась внеконкурсная программа фильмов об искусстве «Арт-кор»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 апреля 2024 года
Подробнее
Международная касса: хоррор «Эбигейл» уступил крупным холдоверам
Подробнее
Американская касса: «Падение империи» продолжает лидировать
Подробнее