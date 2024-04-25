Валерий Федорович и Евгений Никишов основали международную компанию Melting Pot Production

Одним из первых проектов стал англоязычный дебют Наташи Меркуловой и Алексея Чупова Override

Продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов создали международную компанию Melting Pot Production. По сообщению Deadline, творческий тандем, в прошлом управлявший компаниями 1-2-3 Production и «Место силы», в прошлом году релоцировался в Лос-Анджелес.

Одним из первых проектов Melting Pot Production стал англоязычный дебют Наташи Меркуловой и Алексея Чупова OVERRIDE, который сейчас находится на стадии постпродакшна.

В центре повествования ленты – 31-летний таксист Рон, в машину к которому садится 16-летняя Бекка. Однако девушка не знает, что ее водитель – серийный убийца. Главные роли в картине исполнили Джо Коул («Острые козырьки») и Тиган Крофт («Титаны»).

Ожидается, что проект будет представлен на Каннском кинорынке.

Фото: кадр из фильма OVERRIDE