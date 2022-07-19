Официальная касса России: впервые с марта прокат возглавила зарубежная новинка

Австралийский фильм про акулу-убийцу ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ за первый уикенд заработал 23,5 млн рублей. Этот результат оказался между цифрами первой и второй частей франшизы СИНЯЯ БЕЗДНА (18,6 млн и 28 млн соответственно). Также новинка показала лучший старт среди хорроров компании Capella Film за всю ее историю, опередив такие релизы как С ДНЕМ СМЕРТИ (8,3 млн) и КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (7,1 млн).

«Мы очень довольны результатами фильма. Мы позиционировали картину как один из главных проектов лета нашей компании и рады, что ожидания оправдались. Внутри нашей команды была довольно широкая вилка по прогнозу, с учетом реалий и других внешних факторов. Могу сказать, что результаты оказались в рамках этого прогноза», – рассказала в интервью ЭБК исполнительный директор Capella Film Вера Фетищева.

Второе место сохранила за собой драма ОДНА. При этом сборы проекта за неделю даже немного выросли – на 2,2%. Всего в активе ленты 256 млн рублей.

Комедия БУЛКИ потеряла 26,1% от выручки первого уикенда, заработав на минувшей четырехдневке 14,9 млн. Снижение сборов холдовера оказалось сильнее, чем было у МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА (-14,9%), но мягче ДИКОЙ (-44,4%).

Мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА, увеличивший свой счет на 11,9 млн, стал самым кассовым фильмом франшизы. Всего в его активе 34,7 млн, это выше итоговых цифр ПОБЕГА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (25,8 млн).

Замкнул первую пятерку еще один мультфильм – КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, чьи сборы на уикенде остались фактически на прежнем уровне. Общий счет проекта достиг 180 млн, это второй результат среди анимационных релизов этого года (на первом месте ФИННИК с 441 млн).

Мультфильм ЗАБЫТОЕ ЧУДО стартовал по нижней границе ожиданий, заработав за уикенд лишь 7,3 млн рублей. Новинка смогла опередить недавние ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ (4,5 млн), но существенно уступила СКАЗУ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (22,6 млн).

Еще одна российская новинка, триллер ОДЕРЖИМАЯ, за первые дни проката освоила 6,2 млн рублей. Это немного выше показателей ПОБОЧНОГО ЭФФЕКТА (5 млн), но ниже КАЗНИ (10,9 млн).

Также в прокат вышли мелодрама СТРАНА САША (4,1 млн, тринадцатая строчка), боевик МЕСТЬ БАНШИ (3,9 млн, четырнадцатая позиция) и приключенческая картина САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ (2,2 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 134 млн рублей, с учетом стран СНГ – 174 млн. Это на 7,0% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 51,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕРНАЯ ВДОВА.

19.07.2022 Автор: Максим Острый