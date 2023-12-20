Официальная касса России: «Теща» лидирует третью неделю подряд

Комедия ТЕЩА за уикенд смогла освоить 74,7 млн рублей, падение сборов составило умеренные 39,8%. Общая касса релиза достигла 493 млн. Это второй результат среди комедийных проектов этого года.

Снижение выручки ЕЛОК 10 составило 35,4%. Предыдущая часть франшизы теряла в прошлом году 17,6%. Общая выручка новой серии достигла 212 млн рублей, что на 55 млн меньше, чем за тот же период было у девятой части (267 млн).

Совсем немного отстала от ТЕЩИ и ЕЛОК лучшая новинка недели, МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Картина начала прокат с 70,7 млн рублей, значительно опередив такие релизы, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД (27,3 млн).

«Мы превзошли ожидания кинотеатров и рынка в целом и попали в наши собственные прогнозы. Мы довольны. Исходя из динамики сборов на выходных, мы прогнозируем рост итоговой кассы по отношению к стартовой в четыре-пять раз. То есть мы должны пробить рубеж в 300 миллионов рублей», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ Гевонд Андреасян.

33,2% процента от кассы первого уикенда потеряло аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА. Это лучший показатель среди проектов первой десятки. Всего в копилке ленты – 192 млн рублей, что выше итоговых цифр проектов ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (119 млн) и МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК (83,7 млн).

Замкнула пятерку лидеров комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ. Фильм с Павлом Прилучным заработал на старте 29,6 млн рублей, практически повторив результат прошлогоднего проекта ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн). Главную женскую роль в обоих релизах исполнила Зоя Бербер.

Боевик МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР освоил за первый уикенд 15,3 млн рублей, расположившись на седьмой строчке чарта. Фильм обошел такие недавние зарубежные ленты с сильными женскими персонажами, как ВЫЖИВШАЯ (14 млн) и МИЗАНТРОП (13,9 млн).

Комедийный хоррор ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ стартовал с 10 млн рублей и восьмого места в рейтинге. Новинка смогла улучшить цифры релиза ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн).

Также в прокат вышли хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (8,9 млн, одиннадцатое место), комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС (4 млн, тринадцатое место), мультфильм РОБОКАР ПОЛИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПУСТЫНЕ (1,6 млн, семнадцатое место) и боевик КОСТОЛОМ (1,3 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 416 млн рублей, с учетом стран СНГ – 489 млн. Это на 13,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 37,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм НЕПОСЛУШНИК 2.

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

20.12.2023 Автор: Максим Острый