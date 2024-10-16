Официальная касса России: кинотеатры подняли «Руки Вверх!»

Фильм РУКИ ВВЕРХ! о популярной музыкальной группе заработал за первые выходные 226 млн рублей. Это восьмой результат среди релизов 2024 года и лучший с апреля, когда в прокат выходила фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Среди жанровых аналогов фильм о жизни и творчестве Сергея Жукова чуть-чуть недотянул до показателей байопика БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (234 млн).

Со второй строчки стартовала третья часть хоррора УЖАСАЮЩИЙ. Сборы в 67,9 млн превзошли все самые смелые ожидания и оказались в 11,2 раза больше, чем показатели второго фильма о клоуне-маньяка Арте (6 млн). Для кинокомпании World Pictures это лучший старт в истории, а также рекордный результат по общим сборам. Предыдущим лидером был фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ (58,4 млн).

На третьем месте продолжает работу ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО. Экранизация классического французского романа на четвертой неделе продемонстрировала минимальное снижение сборов (-9,1%) и пополнила свою копилку еще на 58,5 млн рублей. Общая касса приключенческого фильма уже достигла 310 млн, что заметно выше прошлогоднего французского хита ЖАННА ДЮБАРРИ (285 млн после четырех уикендов).

Семейное фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ заработало на втором уикенде 44,1 млн рублей, потеряв 29,5% сборов. Это лучше, чем было у похожего фильма КРАСНАЯ ШАПОЧКА (-33,7%), но хуже прошлогодней сказки БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (-14,3%). Общая касса проекта превысила 123 млн рублей.

Пиратские релизы оказались на пятой строчке. Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывался мрачный мюзикл ДЖОКЕР. БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ, составила 39,5 млн рублей. Это на 29,4% меньше сборов уикенда, когда в России появилась копия фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС.

Четвертая неделя стала самой успешной для «сарафанного» хита СУБСТАНЦИЯ. С минимальным падением (5,8%) фильм о жестоких стандартах красоты заработал 37,2 млн рублей, что на 5,7% больше кассы предыдущей недели и на 34,4% выше сборов первой уикенда. В копилке ленты с Деми Мур и Маргаретт Куолли уже 178 млн рублей, что превосходит тотал самого успешного фильма ужасов прошлого года ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (156 млн). Также каннский призер опередил по сборам такие зарубежные релизы 2024 года, как БОРДЕРЛЕНДС (165 млн) и ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (153 млн).

Выход нового российского хита отбросил сразу с третьего на седьмое место комедию БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ. Выручка фильма с Сергеем Светлаковым составила 30,9 млн рублей, упав на 45,2%. Общая касса достигла 194 млн рублей, что ниже показателей летней комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ за аналогичный период (219 млн).

Новая анимация ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ стартовала с восьмой строчки. Франко-канадский проект заработал 20,5 млн рублей, что сопоставимо со стартовыми показателями других анимационных релизов компании «Наше кино»: ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн), КОМАНДА МОНСТРОВ (21,3 млн) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ВОКРУГ СВЕТА (20 млн).

Анимационный хит ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ по-прежнему держится в топ-10 с выручкой 18 млн рублей. Общая касса мультфильма после семи уикендов составила 463 млн рублей, что позволило ему возглавить список самых успешных отечественных анимационных проектов вне новогодних праздников, оставив позади сборы ФИННИКА (443 млн).

Замкнула рейтинг комедия БИТВА ПАП. Фильм с Максимом Лагашкиным заработал на старте 17,9 млн рублей, уступив другим комедийным релизам дистрибьютора «Атмосфера кино»: НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (22,7 млн) и ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн).

Из других новинок недели в топ-20 попали комбинированный семейный фильм МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (11 место, 16,4 млн) и семейные приключения с Элайджей Вудом ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (14 место, 7,4 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 632 млн рублей, с учетом стран СНГ – 669 млн. Это на 56,8% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 64,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда в прокате вторую неделю работала приключенческая драма с Федором Бондарчуком ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА.

Фото: кадр со съемок фильма РУКИ ВВЕРХ!

16.10.2024 Автор: Вероника Cкурихина