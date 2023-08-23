Официальная касса России: мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» вновь на вершине чарта

Первый официальный уикенд в прокате принес мультфильму ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 153 млн рублей. Общая выручка проекта выросла до 429 млн. Таким образом, релиз уже стал самым кассовым мультфильмом года, опередив такие картины как КОТЫ ЭРМИТАЖА (294 млн) и ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (272 млн).

Российское фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР на третьей неделе проката потеряло 27% от кассы предыдущего уикенда. Выручка за четыре дня составила 59,9 млн рублей, а всего в копилке ленты – 324 млн. В ближайшее время она обгонит итоговые цифры картины АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (327 млн).

Лишь 30% составило снижение сборов хоррора ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!, замкнувшего тройку лидеров проката. Общая касса проекта выросла до 88 млн рублей, что совсем немного уступает итоговым цифрам самого успешного фильма ужасов этого года, проекта ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (97,3 млн).

На четвертом месте расположилась комедия ЗА ПАЛЫЧА!, заработавшая за уикенд 25 млн рублей. Всего в копилке ленты уже 253 млн. Для сравнения, НЕПОСЛУШНИК за аналогичный период смог привлечь в свое время 268 млн.

Пятая строчка чарта досталась байопику ЖАННА ДЮБАРРИ, пополнившему свой счет на 24,4 млн рублей. Суммарная выручка проекта, составившая 326 млн, опередила итоговые цифры ДЮНКЕРКА (318 млн) и ЛА-ЛА ЛЕНДА (314 млн).

В рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах появился мультфильм ЭЛЕМЕНТАРНО студии Pixar. За выходные пиратские показы принесли площадкам, по доступным данным, 24 млн рублей.

Военная драма СВИДЕТЕЛЬ не смогла привлечь широкую аудиторию и стартовала в прокате с 6,7 млн рублей. Средняя посещаемость составила 5 человек на сеанс, что является худшим показателем в топ-10.

Из числа новинок в десятку лучших смогли пробиться фантастика ОГРАБЛЕНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО, заработавшая 3,3 млн рублей, и хоррор ТАЙНА ПРОКЛЯТОЙ ОБИТЕЛИ (3,2 млн).

Также в прокат вышли хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. ПРЯМОЙ ЭФИР (1,4 млн, семнадцатое место), триллер ИГРА В ПЕРЕГОВОРЫ (1,4 млн, восемнадцатое место) и перевыпуск ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ (1,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 364 млн рублей, с учетом стран СНГ – 450 млн. Это на 15,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 183,4% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫШКА.

Фото: кадр из мультфильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ

23.08.2023 Автор: Максим Острый