Официальная касса России: «Мастер и Маргарита» уверенно возглавил прокат

Премьерный уикенд принес долгожданной экранизации романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА 418 млн рублей. Это лучший старт для релизов компании «Атмосфера кино». Новинка обошла сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (399 млн) и совсем немного уступила драме ВЫЗОВ (426 млн). На успехе картины сказались качественный трейлер, мощный актерский состав и обладающий огромной популярностью первоисточник.

На второе место сместилась комедия ХОЛОП 2, чья выручка достигла 3,586 млрд рублей. Это второй результат в истории российского проката.

До 2,735 млрд рублей выросли сборы БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ. Лента обошла итоговые цифры картин КОРОЛЬ ЛЕВ (2,642 млрд) и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (2,595 млн).

Лишь на 25,8% снизились сборы военной драмы ВОЗДУХ. За уикенд фильм освоил 104 млн рублей, всего в его копилке – 282 млн. Это выше окончательных сборов проектов А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... (257 млн) и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (195 млн).

Касса мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, замкнувшего пятерку лидеров проката, вплотную приблизилась к вечеру воскресенья к миллиардной отметке. Больше среди анимационных картин в последний раз собирала ДУША (1,291 млрд) в 2021 году.

Пиратские показы во главе с боевиком ПЧЕЛОВОД принесли кинотеатрам на минувшем уикенде 19 млн рублей.

Снижение сборов триллера ИЗ ГЛУБИНЫ на второй неделе проката составило 46,2%. Общая касса ленты выросла до 59,4 млн, что выше показателей таких аналогов, как ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (53,9 млн) и ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (33,9 млн).

Байопик ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я стартовал с восьмого места и 9,2 млн рублей. Картина совсем немного уступила недавней СТАЛЬНОЙ ХВАТКЕ (10,2 млн).

Замкнул десятку лучших хоррор ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ, привлекший 5,2 млн рублей. Это немного ниже цифр проекта ПРОКЛЯТИЕ ДОМА С ПРИЗРАКАМИ (5,9 млн).

Также в прокат вышли драмеди ТИМИР (4,2 млн, одиннадцатое место), мультфильм МЕЧТЫ РОБОТА (3,1 млн, тринадцатое место), фильм ужасов АРМИЯ МЕРТВЫХ В ПУСАНЕ (2,7 млн, четырнадцатое место) и анимация ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИНОЗАВРОВ (1,5 млн, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 877 млн рублей, с учетом стран СНГ – 950 млн. Это на 20,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 1,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

31.01.2024 Автор: Максим Острый