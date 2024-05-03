Официальная касса России: лидером проката осталась фантастика «Сто лет тому вперед»

Снижение сборов фантастики СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД на втором уикенде составило умеренные 44%. К вечеру воскресенья общая касса проекта выросла до 545 млн рублей. Праздничные дни в начале нынешней недели принесли фильму еще 221 млн.

Серебро в рамках традиционного уикенда досталось военной драме БЛИНДАЖ, освоившей на старте 26,2 млн. С учетом праздников в активе картины – 52,6 млн, что уступает показателям таких релизов, как ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн) и РУБЕЖ (64,4 млн). Средняя посещаемость новинки за семь дней составила лишь 6 человек на сеанс.

Бронза к вечеру воскресенья принадлежала комедии НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ, заработавшей 22,7 млн рублей. Праздники принесли проекту еще 21,5 млн. В итоге новинка приблизилась к цифрам релизов ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (45,5 млн) и СВИНГЕРЫ (48,1 млн).

На четвертой строчке бокс-офиса расположился ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. К вечеру воскресенья в его копилке было 998 млн рублей.

Замкнул первую пятерку на традиционном уикенде мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ. Старт принес ленте 15,3 млн рублей, а сборы за первые семь дней в прокате достигли 39,7 млн. Это уже выше итоговых цифр ЗВЕРИНОГО РЕЙСА (32 млн).

Седьмая строчка досталась хоррору АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ. За четыре дня касса картины составила 9,5 млн рублей, за семь – 17,8 млн. Напомним, что самым успешным среди АСТРАЛОВ компании «Кинологистика» является АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (15,2 млн за первый уикенд).

Эротическая мелодрама ПОЧЕМУ ТЫ? смогла заработать в рамках традиционного уикенда 8,9 млн рублей. Это выше стартовых цифр ОДЕРЖИМОЙ (6,2 млн).

Девятое место в чарте смогла занять очередная успешная якутская картина – драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ. К вечеру воскресенья она заработала 6,8 млн рублей.

Также в прокат вышли мультфильм ПУШИСТЫЕ СПАСАТЕЛИ: НОВАЯ КОМАНДА (2,5 млн, семнадцатое место), приключения СУВОРОВЕЦ 1944 (2,4 млн, восемнадцатое место) и перевыпуск триллера ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 334 млн рублей, с учетом стран СНГ – 373 млн. Это на 31,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 27,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.

Фото: кадр из фильма БЛИНДАЖ

03.05.2024 Автор: Максим Острый