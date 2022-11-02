Официальная касса России: «Сердце Пармы» четвертую неделю подряд лидирует в прокате

Снижение сборов фэнтези СЕРДЦЕ ПАРМЫ на минувшем уикенде составило минимальные 21,1%. За выходные фильм освоил 78,8 млн рублей, а всего в его активе 555 млн. Картина уверенно приближается к итоговому результату ЛЕГЕНДЫ О КОЛОВРАТЕ (596 млн).

Лишь немного от лидера отстала занявшая второе место приключенческая лента ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ. Первый уикенд принес картине 72,4 млн рублей. Это меньше, чем было у НЕПОСЛУШНИКА (87,4 млн), но выше стартовых цифр МИСТЕРА НОКАУТА (58,9 млн).

«Учитывая текущую ситуацию в кинопрокате, мы довольны первым уикендом. Фильм стартовал в рамках ожиданий. Мы понимали, что еще будет работать СЕРДЦЕ ПАРМЫ, поскольку это большой проект. Вместе с тем роспись, широкий трейлеринг, общая рекламная кампания показали уровень ожидания, который позволял нам надеяться примерно на эти цифры», – рассказал в интервью ЭБК продюсер фильма ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ Владимир Маслов.

Бронзу завоевала российская комедия ГРОЗНЫЙ ПАПА. На ее счету 43 млн рублей, картина опередила такие жанровые аналоги как ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн) и МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (35,7 млн).

Четвертое место досталось мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (38,7 млн). Сиквел проекта 2019 года обошел цифры релизов КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (31,8 млн) и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн).

Замкнула первую пятерку семейная комедия ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, потерявшая 36,1% от выручки прошлого уикенда. Всего на ее счету 93,9 млн.

Крайне умеренным для фильма ужасов падением сборов отличился проект ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДОМ ПРИЗРАКОВ. Картина потеряла лишь 29,9% от выручки первого уикенда, что мягче цифр недавних хорроров ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (-42,9%) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (-37,3%). Всего на счету ленты – 44,1 млн.

Хоррор АСТРАЛ. РЕИНКАРНАЦИЯ стартовал с 6,9 млн рублей. Это рекорд для проектов компании «Кинологистика». Новинка опередила такие ленты как ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (6,1 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ (5,5 млн).

В десятку лучших пробился еще один представитель жанра хорроров, проект УЖАСАЮЩИЙ 2. Картина стартовала с 6 млн, в три раза опередив первую часть франшизы (1,9 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА (4,6 млн, двенадцатая строчка), триллер ШРАМЫ ПАРИЖА (4,5 млн, тринадцатое место) и детектив КЮННЕЙ (3,3 млн, пятнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 326 млн рублей, с учетом стран СНГ – 371 млн. Это на 31,7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 115% больше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО.

02.11.2022 Автор: Максим Острый