Обзор новинок проката на уикенде 24–27 июля

Главной новинкой уикенда станет российская комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ (AK). По сюжету, магический амулет оживляет персонажей сборника популярных отечественных анекдотов, которых теперь надо вернуть обратно на страницы книги. Понятный в первую очередь старшему поколению юмор и знакомые лица в кадре способны привлечь аудиторию, которая не так часто ходит в кино. При этом по ролику не совсем понятно, чем проект может быть интересен для молодого зрителя. Ориентирами для прогнозов служат такие аналоги, как ЛОТЕРЕЯ (27,6 млн рублей за первые выходные) и ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн на старте).

Главным предложением среди зарубежных новинок станет комедийный боевик ВЗВЕСТИ КУРКИ (GF). Примерный семьянин оказывается профессиональным киллером, на которого объявлена охота. В этом популярном сюжете, судя по материалам, нет уникального хай-концепта, да и исполнители главных ролей, Кристина Риччи и Кевин Джеймс, давно не в звездном топе. Однако при минимальном выборе, который сейчас имеется среди официального иностранного контента, этот проект может стать наиболее привлекательным предложением для мужской аудитории. Поэтому ближайшими референсами по кассе видятся похожие релизы ДЕНЬ КУРКА (17,1 млн рублей после первых выходных) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (11 млн за стартовый уикенд).

Центром притяжения почитателей фестивального кино станет участник «Сандэнса» и Канн ПРОСТИ, ДЕТКА (EXP). Поклонники классического аниме смогут оценить на большом экране перевыпуск релиза ПИСЬМО ДЛЯ МОМО (CIPA/RUR).

Также в прокат выйдут спортивная драма БЕЗ ПРАВИЛ (NKI), фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (WP), еще один хоррор ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА (PVZGL), перевыпуск мелодрамы Алексея Учителя ПРОГУЛКА (RWV), британский слэшер СУИННИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ (KNLG) и мистический триллер ШАМАН (PRD).

Фото: кадр из фильма ГЕРОИ АНЕКДОТОВ

22.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина