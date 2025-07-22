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Новый «Истребитель демонов» ставит кассовые рекорды в Японии

Автор: Илья Кувшинов

22 июля 2025

За расширенный уикенд проект смог привлечь 7,31 млрд иен

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ превзошло ожидания экспертов – экранизация финальной сюжетной арки одноименной манги Коехару Готогэ смогла заработать в Японии за четырехдневный расширенный уикенд в честь Дня моря 7,31 млрд иен ($49,4 млн) с 5,16 млн проданных билетов, что стало новым национальным рекордом.

Если говорить о бокс-офисе только за пятницу-воскресенье, то проект привлек 5,52 млрд иен ($37,42 млн) и 3,84 млн проданных билетов.

Предыдущим рекордсменом был первый аниме-фильм по той же манге – ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ». Лента дебютировала на японских экранах осенью 2020 года при полузаполненном зале из-за пандемии COVID-19 и заработала на старте 4,62 млрд иен ($43,8 млн по курсу того года) за три дня.

Как мы писали ранее, проект также установил новый рекорд сборов на родном рынке в формате IMAX – картина освоила $3,5 млн за четыре дня проката в 59 залах.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАМОК – это первый фильм грядущей трилогии, который стал прямым продолжением четвертого сезона одноименного аниме, вышедшего в 2024 году, и четвертым полнометражным проектом в рамках вселенной.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАМОК

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