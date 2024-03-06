Официальная касса России: «Лед 3» опередил итоговые сборы первых двух фильмов

На третьем уикенде сборы мелодрамы ЛЕД 3 сократились на 56,9%, достигнув 194 млн рублей. Всего в активе ленты 1,523 млрд, что выше итоговых цифр первых двух частей франшизы (1,453 млрд и 1,472 млрд). В рейтинге самых кассовых российских релизов проект расположился на пятнадцатой строчке.

Рубеж в 2 млрд рублей покорился МАСТЕРУ И МАРГАРИТЕ. Общая выручка проекта достигла 2,063 млрд, за уикенд фильм заработал 99 млн.

Снижение кассы КОМАНДИРА, занявшего третье место бокс-офиса, достигло 64,4%. Валовые сборы ленты составили 139 млн рублей, что выше итоговых цифр НЕБА (137 млн) и КАЛАШНИКОВА (118 млн).

С четвертой строчки и 32,1 млн рублей начала прокат французская комедия КОТ И ПЕС, удачно воспользовавшаяся нехваткой в репертуаре кинотеатров семейного контента. Лента опередила такие релизы, как ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (29,4 млн) и ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (25,8 млн), и показала пятый старт в истории компании Global Film.

«Старт прошел в рамках наших ожиданий. Мы верили в проект и его коммерческий потенциал, и в соответствии с этим прикладывали усилия по его продвижению к зрителю», – рассказала в интервью ЭБК директор по маркетингу Global Film Татьяна Фокина.

Замкнул первую пятерку хоррор НЕЧИСТЬ, потерявший 54,7% от сборов первого уикенда. Всего в копилке фильма ужасов 74,5 млн рублей. Картина опережает график проекта АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (63,2 млн за тот же период), но уступает летнему релизу ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (88 млн).

Еще один хоррор, ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ, заработал на старте 11,1 млн рублей. Этого позволило ему занять в чарте восьмое место. Лента повторила результат жанрового аналога КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (11,1 млн).

Также в прокат вышли триллер ПИЛА. ДЖОКЕР (8,4 млн, 12-е место), документальный проект В АРКТИКУ (5,9 млн, 14-е место), драма МАЙ ДЕКАБРЬ (5,5 млн, 16-е место), мелодрама ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (5,4 млн, 17-е место) и мультфильм ЛОНКИ – ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК (5,4 млн, 18-е место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 501 млн рублей, с учетом стран СНГ – 618 млн. Это на 50,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 4,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

06.03.2024 Автор: Максим Острый