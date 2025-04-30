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РОСКИНО подвело итоги Фестиваля российского кино в Таиланде

Автор: БК

30 апреля 2025

Фаворитами среди зрителей оказались «Летучий корабль» и «Праведник»

С 25 по 27 апреля в Бангкоке прошел Фестиваль российского кино, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Отмечается, что бесплатные показы российских фильмов собрали более 700 человек. Фаворитами среди зрителей оказались сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и военная драма ПРАВЕДНИК.

В торжественном открытии фестиваля в кинотеатре House Samyan приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд Евгений Томихин, заместитель генерального директора РОСКИНО Оксана Фролова и другие гости. 

Фестиваль российского кино планирует еще вернуться в Юго-Восточную Азию в 2025 году: РОСКИНО прорабатывает возможность организации кинопоказов во Вьетнаме и Индонезии, а также интеграции в международные кинофестивали в странах региона. 

Фото: РОСКИНО

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