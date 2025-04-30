Официальная касса России: сорванцы против монстров

Глубоководный приключенческий фильм КРАКЕН не просто удержал лидерство в прокате, но благодаря хорошему «сарафану» и заметному ухудшению погоды в Центральной России даже прибавил в сборах 5,5%, что большая редкость для несемейного кино и непраздничные дни. В прошлом году положительную динамику на второй неделе продемонстрировали иностранные релизы: боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ (30,1%), слэшер УЖАСАЮЩИЙ 3 (19,1%) и экранизация ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (13,4%). За второй уикенд фантастика с Александром Петровым заработала еще 179 млн рублей, общая сумма сборов достигла 402 млн. Это позволило ленте обогнать график таких российских фильмов, как КРАСНЫЙ ШЕЛК (374 млн), ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (325 млн), МАЙОР ГРОМ: ИГРА (306 млн) и ЗЛОЙ ГОРОД (275 млн).

Второе место с выручкой 94,3 млн удержала комедия о лете в деревне БАТЯ 2. ДЕД. Общая сумма сборов достигла 1,346 млрд, превысив бокс-офис по итогам четырех уикендов таких отечественных хитов, как ЭКИПАЖ (1,314 млрд), ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,225 млрд) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,193 млрд). Уступил фильм с Евгением Цыгановым ВЫЗОВУ (1,471 млрд).

С третьей строчки стартовала семейная ретро-комедия ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. Фильм по мотивам произведений Виктора Драгунского освоил за первые выходные 58,2 млн рублей, опередив стартовые показатели таких аналогов, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (45,2 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн), но недотянув до сборов первой полнометражной МАНЮНИ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (70,7 млн), за производство которой также отвечала Кинокомпания братьев Андреасян.

«Стартовый уикенд прошел в рамках прогнозов: эстимейты составляли от 50 до 60 миллионов рублей. Фильм собрал 58 миллионов, поэтому оправдал наши ожидания и хорошо отработал, – рассказал продюсер ДЕНИСКИНЫХ РАССКАЗОВ Гевонд Андреасян. – Впереди длинные майские праздники. Картина выходила за неделю до них с расчетом сформировать положительный «сарафан». На проект приходит большое количество школьников, в частности, за счет этого фильм получает ожидаемую нами реакцию зрителей. Думаю, с учетом праздников ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ дойдут до итоговой цели сборов в 200–250 миллионов. Таким был наш расчет для первого фильма – и это очень хорошие цифры».

Рекорд поставил новый хоррор «Кинологистики» ОНО. НОВАЯ ГЛАВА. Фильм с участием Эшли Грин и Шона Эшмора заработал за первые выходные 27,3 млн рублей, показав лучший старт в неканикулярное время среди релизов кинокомпании. Это больше, чем у схожего по жанру проекта АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (23,7 млн рублей), который выходил в начале этого года, и прошлогодней ленты АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (15,2 млн). Среди фильмов ужасов, выходивших в 2025 году, больше на старте собрала только лента Осгуда Перкинса ОБЕЗЬЯНА (74,5 млн).

«Мы с самого начала знали, что фильм сработает. Я влюбился в ОНО с первых кадров и даже боялся затем смотреть, чтобы не растерять это ощущение, – сообщает глава «Кинологистики» Анатолий Сергеев. – К счастью, в качественном дубляже фильм оказался еще более сильным и глубоким (метафоричным и психологическим), чем я представлял, что, собственно, и подняло уровень моих ожиданий и заставило вложить рекордные средства в его продвижение в digital. Прежде всего картину отличает каст – Эшли Грин и Шон Эшмор, имеющие в своем профайле выдающееся число картин, знакомых массовой аудитории. Причины любого успешного старта зависят, на мой взгляд, от качества самой картины и ее темы, которая должна быть близка максимально широкой аудитории, от актеров, от даты с точки зрения наличия прежде всего жанровой конкуренции на ней, от названия фильма, от восприятия промо зрителем, от росписи, от маркетинга и тому подобного. Фильм с успехом идет не только у нас, премьеры с обсуждениями состоялись по всей Канаде, в Лондоне и других местах. Спустя десять дней после старта на «томатах» все еще 85 процентов свежести».

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием составила 21,9 млн руб. Это на 19,5% меньше показателей прошлой недели. На минувшем уикенде за подобными проектами преимущественно скрывалась экранизация компьютерной игры MINECRAFT В КИНО.

Спортивная драма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ рассказывает о серебряном призере Паралимпийских игр и на второй неделе получила серебро среди самых успешных фильмов из Республики Саха. Фильм пополнил копилку еще на 9,2 млн рублей, а суммарно заработал уже 32,8 млн. Позади остались сборы таких картин, как ТРИУМФ (31,3 млн) и СПИД СТАР (28,7 млн). Лидеру якутского проката, драме КАРИНА (33,2 млн), байопик уступает совсем немного. Средняя посещаемость на сеанс составила 45 человек, это лучший показатель в топ-10.

Мелодрама ДЖУН И ДЖОН освоила за выходные 7,6 млн рублей. Новый фильм Люка Бессона уступил близкому по тематике релизу ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (10,7 млн), но обогнал показатели мелодраматического триллера КОШКИ-МЫШКИ (4,8 млн), который в Россию также привозила «Вольга».

Военная драма ПОЧТАРЬ вышла в прокат через несколько дней после премьеры на ММКФ, но ни фестивальная поддержка, ни Александр Петров в главной роли не смогли привлечь к ленте большого внимания. Средняя посещаемость составила 4 человека на сеанс, это худший результат уикенда. Фильм о почтальоне, который берег односельчан от плохих вестей с фронта, заработал 7 млн рублей. В прошлом году «НМГ Кинопрокат» по такой же схеме выпускал близкую по сюжету драму СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, но в ней не было звезд, а речь героев звучала частично на осетинском языке, поэтому стартовые сборы были почти в три раза ниже (2,6 млн). Ближе к новинке по показателям оказалась более «звездная» картина Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ (5 млн).

Комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ опустился на девятую строчку, потеряв почти половину (49,8%) от первоначальных сборов. За второй уикенд фильм с Джошом Хартнеттом собрал 6,7 млн рублей, увеличив общую кассу до 25,7 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы обогнать боевики НЕМАЯ ЯРОСТЬ (24,7 млн) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (18,9 млн). Следующий рубеж – сборы близкого по жанру фильма МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (30,1 млн) и МАНКИМЭНА (32,9 млн).

Замкнул топ-10 боевик МАСТЕР с кассой 6,4 млн рублей. За пять недель фильм с Джейсоном Стэйтемом заработал уже 289 млн руб, сровняв счет с более драматичным ПЕРЕВОДЧИКОМ (289 млн). Непревзойденными остаются сборы комедийного экшна ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (685 млн) той же кинокомпании Global Film.

Также в прокат вышли хоррор с Аль Пачино ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗОРЦИСТ (11-е место, 6,3 млн), военная драма для всей семьи КАРУЗА (13-е место, 4,9 млн), комедийный экшен из Казахстана ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ (14-е место, 4,8 млн) и скандинавское фэнтези ХАГЕН. В ДОЛИНЕ НИБЕЛУНГОВ (16-е место, 3,9 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 455 млн рублей, с учетом стран СНГ – 520 млн. Это на 11,3% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 36,3% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате вторую неделю лидировала фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

30.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина