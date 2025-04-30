«Кончится лето» получит англоязычный ремейк

Компания GroupStitch также приобрела права на прокат ленты за пределами России

Независимая компания GroupStitch приобрела права на прокат криминальной драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО за пределами России, а также на англоязычный ремейк картины Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам основателя компании Ника Айзека, в прошлом работавшего в Gravitas Ventures, MGM Studios и Amazon, GroupStitch сейчас активно ищет партнеров как для дистрибуции, так и для производства зарубежной версии фильма.

В центре повествования оригинальной ленты с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым – два брата, которые пускаются в бега после того, как один из них украл золото у местного мафиозного синдиката.

Продюсерами КОНЧИТСЯ ЛЕТО выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Борис Хлебников, Александр Плотников, Максим Филатов и Игорь Мишин.

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО