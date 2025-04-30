Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военные драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP) и АЛДАН (NGFD), киносказку СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI), фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) и анимацию МАРАКУДА (VLG).
Благодаря тому, что все четыре дня предстоящего уикенда будут выходными, премьеры демонстрируют повышенный уровень предпродаж. Лидирует драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, предварительно заработавшая 9,576 млн рублей. Новинка обошла все свои референсы, как недавние, так и вышедшие несколько лет назад. Позади остались ретро-экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,672 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), военная драма ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), байопик РОДНИНА (3,47 млн рублей, стартовые сборы – 76,8 млн), исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн), историческая драма НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн), а также военные фильмы СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (1,265 млн рублей, стартовые сборы – 62,4 млн) и ВОЙНА И МУЗЫКА (1,248 млн рублей, стартовые сборы – 40 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
|9,576
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|5,672
|ВОЗДУХ
|3,982
|РОДНИНА
|3,471
|ЗЛОЙ ГОРОД
|3,438
|НЮРНБЕРГ
|2,845
|ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|2,743
|СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
|1,265
|ВОЙНА И МУЗЫКА
|1,248
Семейная лента СОКРОВИЩА ГНОМОВ предварительно собрала 1,742 млн рублей. Новинка выступила вровень с аналогом ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,747 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и превзошла другие похожие фильмы, КАПИТАН КРЮК (1,184 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,747
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,742
|КАПИТАН КРЮК
|1,184
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
Судя по всему, пользующаяся заметным спросом в Якутии военная драма АЛДАН предварительно освоила 1,124 млн рублей. Это ставит новинку чуть ниже других недавних региональных хитов, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (1,199 млн рублей, стартовые сборы – 17,35 млн), ТРИУМФ (1,47 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,2 млн) и КАРИНА (1,258 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн). Позади АЛДАНА расположилась картина СПИД СТАР (955 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,969 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
|1,199
|ТРИУМФ
|1,473
|КАРИНА
|1,258
|АЛДАН
|1,124
|СПИД СТАР
|0,955
Новый отечественный мультфильм МАРАКУДА предварительно заработал 1,042 млн рублей. Новинка проиграла проектам КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн) и ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), но превзошла ленты РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 млн рублей, стартовые сборы – 35 млн), КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|1,310
|ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ
|1,101
|МАРАКУДА
|1,042
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|0,724
|КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ
|0,675
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|0,387
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|0,345
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|0,309
Фэнтези-проект для всей семьи ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ предварительно заработал 361,9 тысяч рублей. Новинка уступила картине МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), но превзошла ленты ДУХ БАЙКАЛА (255,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,2 млн), ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (187,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|544,1
|ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ
|361,9
|ДУХ БАЙКАЛА
|255,3
|ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
|187,8
|ПОДЕЛЬНИКИ
|167,6
Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
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30.04.2025 Автор: Никита Никитин