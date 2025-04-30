Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военные драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (CP) и АЛДАН (NGFD), киносказку СОКРОВИЩА ГНОМОВ (NKI), фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (AK) и анимацию МАРАКУДА (VLG).

Благодаря тому, что все четыре дня предстоящего уикенда будут выходными, премьеры демонстрируют повышенный уровень предпродаж. Лидирует драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, предварительно заработавшая 9,576 млн рублей. Новинка обошла все свои референсы, как недавние, так и вышедшие несколько лет назад. Позади остались ретро-экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,672 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), военная драма ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), байопик РОДНИНА (3,47 млн рублей, стартовые сборы – 76,8 млн), исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 138,8 млн), историческая драма НЮРНБЕРГ (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 102,2 млн), ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 160,8 млн), а также военные фильмы СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (1,265 млн рублей, стартовые сборы – 62,4 млн) и ВОЙНА И МУЗЫКА (1,248 млн рублей, стартовые сборы – 40 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ 9,576 КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672 ВОЗДУХ 3,982 РОДНИНА 3,471 ЗЛОЙ ГОРОД 3,438 НЮРНБЕРГ 2,845 ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 2,743 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 1,265 ВОЙНА И МУЗЫКА 1,248

Семейная лента СОКРОВИЩА ГНОМОВ предварительно собрала 1,742 млн рублей. Новинка выступила вровень с аналогом ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,747 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн) и превзошла другие похожие фильмы, КАПИТАН КРЮК (1,184 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн) и Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747 СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,742 КАПИТАН КРЮК 1,184 Я – МЕДВЕДЬ 0,974

Судя по всему, пользующаяся заметным спросом в Якутии военная драма АЛДАН предварительно освоила 1,124 млн рублей. Это ставит новинку чуть ниже других недавних региональных хитов, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (1,199 млн рублей, стартовые сборы – 17,35 млн), ТРИУМФ (1,47 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,2 млн) и КАРИНА (1,258 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн). Позади АЛДАНА расположилась картина СПИД СТАР (955 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,969 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 1,199 ТРИУМФ 1,473 КАРИНА 1,258 АЛДАН 1,124 СПИД СТАР 0,955

Новый отечественный мультфильм МАРАКУДА предварительно заработал 1,042 млн рублей. Новинка проиграла проектам КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн) и ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 55,1 млн), но превзошла ленты РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 млн рублей, стартовые сборы – 35 млн), КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (674,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,310 ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ 1,101 МАРАКУДА 1,042 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 0,724 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 0,675 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 0,387 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 0,345 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 0,309

Фэнтези-проект для всей семьи ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ предварительно заработал 361,9 тысяч рублей. Новинка уступила картине МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,4 млн), но превзошла ленты ДУХ БАЙКАЛА (255,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,2 млн), ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (187,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,1 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 544,1 ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ 361,9 ДУХ БАЙКАЛА 255,3 ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 187,8 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

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30.04.2025 Автор: Никита Никитин