На «Суздальфесте» прошел совместный с «Союзмультфильмом» питчинг анимационных проектов

В рамках питчинга экспертами было рассмотрено 200 заявок, из них были отобраны восемь проектов. Из-за юбилея «Суздальфеста» рамки конкурса были максимально расширены, и отборочная комиссия рассматривала и авторские короткие метры, и сериалы, и полные метры.

В жюри питчинга вошли председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, мультипликатор, художник, продюсер Михаил Алдашин, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, директор по производству «Союзмультфильма» Анна Морякова, арт-директор «Союзмультфильма» Юлия Евдокимова, креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных, заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Анна Терехова и директор «Суздальфеста» Александр Герасимов.

Открыла питчинг Марина Дружинина с проектом «Творец». Это короткий метр в смешанной технике продолжительностью 4 минуты. Идея, которая лежит в его основе – это желание людей иметь идеальную внешность вместо своей индивидуальности. В картине предполагается всего две локации: зал Пушкинского музея (Итальянский дворик) и комната старика-творца, в которой он переделывает идеального Давида в фигуры реальных людей.

Всеволод Федоров представил короткий метр «Слишком щедрый воробей». В его основе – азербайджанская песенка про жадного и хитрого воробья. Художник описывает его как «анимационную сказку о добре, зле и тандырных лепешках». Для проекта требуются специалисты: мультипликаторы, прорисовщики, заливщики.

Следующим проектом стала «Химия» Кристины Кеслер. Этот короткий метр (6 минут), рассчитанный на аудиторию 12+, рассказывает историю Медузы Горгоны, столкнувшейся лицом к лицу со своими страхами. По сюжету, Горгона заболевает раком и, проходя химиотерапию, теряет своих змеек. Поддержку ей оказывает Минотавр, который отламывает себе из солидарности рога. По словам Кеслер, для которой эта история стала автобиографической, мультфильм рассказывает, с чем может столкнуться человек, оказавшись в сложной ситуации. Михаил Алдашин, комментируя проект, предложил усилить анимадок как его жанровую составляющую.

Первым сериалом на питчинге стал проект Дарьи Савченко и Полины Андреевой «Ай лав». Это адаптированный в мультипликационную форму подкаст про то, как две подруги смотрят классику кинематографа и остроумно ее обсуждают. Хронометраж каждой серии – 5-10 минут, но, как подчеркивают авторы, он подвижен. Ставка создательницами делается на искренность. В первом сезоне героини смотрят советское кино, во втором – японское. Проект предполагает легкую интеграцию рекламы и мерчендайза. Уже есть пилотная серия. Юлиана Слащева посоветовала авторам задействовать экспертизу, чтобы комментарии к фильмам были более содержательными.

На создание «Внутрянки» Екатерины Колязовой вдохновили школьные занятия биологией. Теперь, отучившись на врача, она на питчинге представила мультфильм, события которого разворачиваются во внутреннем мире каждого человека. Главная героиня – 11-летняя девочка и антропоморфные персонажи – эритроциты, лейкоциты и другие клетки, формирующие ее организм. В рамках питчинга был представлен остроумный и живой фрагмент мультфильма, выполненный в технике пластилиновой анимации. Возрастной рейтинг заявлен как 6+, но опыт Колязовой показывает, что подростки и взрослые тоже интересуются этим проектом. Юлиана Слащева отметила, что тут точно есть с чем работать студии: это короткий контент, который легко завирусить.

Евгения Корсетова рассказала о сериале «Коле снился гром». Это фэнтези хронометражем 15 минут на серию, всего предполагается 10 серий. В центре сюжета – 13-летний мальчик, у которого умерла любимая собака Гром, и теперь он попадает в сказочный мир болот, населенный соответствующей флорой, фауной, а также лесными ведьмами, принцессами и т.п. Для проекта разработан опорный список событий (по сути, поэпизодный план). По мысли Евгении, это сериал об отцах, детях, и о важности коммуникации друг с другом.

Продюсер Владимир Коренников и режиссер София Фролова представили сериал «Чудомобиль». Целевая аудитория проекта заявлена как 4-7 лет, но при этом возрастной рейтинг предполагается 6+. По сюжету, семья клоунов бесконечно друг с другом ругается и выясняет отношения, а мирит их всех говорящая машина Кнопа. Проект вырос из спектакля, служившего цели интеграции воспитанников детских домов в общество. Авторам хотелось бы сохранить этот месседж и сделать проект узнаваемым для всех. По проекту готовы сценарий пилота, поэпизодный план первого сезона, дизайн персонажей, фонов и анимационные тесты. Авторы также предполагают мюзикл как жанр проекта, и сейчас идут переговоры с композитором. Более того, рассматривается возможность издания книги про этих же персонажей.

Последним проектом питчинга стал единственный полный метр – МЕТРОНОМЫ. Картину представили режиссер Святослав Ушаков и продюсер Катя Филиппова. Мультфильм посвящен юбилею московского метрополитена. Он рассказывает про его тайных обитателей – метрономов. По словам Филипповой, создателям хотелось чего-то простого, универсального, и в то же время амбициозного. Метро подошло идеально, поскольку работает как метафора мироздания и кладезь мистических историй. Среди задач проекта – и образовательный аспект, и развитие эмпатии у зрителей. Главным персонажем мультфильма станет девочка Кари (а в целом всех персонажей зовут по линиям метрополитена). Что касается антагонистов, то их в этом мире зовут метроломы, и они мешают как людям, так и метрономам. В проекте предполагается игровой компонент – и его участниками авторы видят Ирину Пегову и Тимофея Трибунцева. Среди очевидных преимуществ проекта – его огромные маркетинговые возможности, а также потенциал для франшиз и копродукции. Предварительные переговоры с Москвой и руководством метрополитена уже ведутся.

По итогам питчинга жюри остановило свой выбор на трех проектах-призерах: за высокий потенциал идеи была награждена «Химия», за художественную разработку – «Чудомобиль», а победителем питчинга был признан сериал «Внутрянка». Он будет взят «Союзмультфильмом» в девелопмент.

Также в рамках питчинга было объявлено ТЗ на следующий год: короткий формат (1-3 минуты) диджитальных проектов, рассчитанных на подростковую аудиторию (11-13 лет) с максимальным использованием технологии искусственного интеллекта. Отдельно будет приветствоваться стилистика аниме.

21.03.2025 Автор: Максим Острый